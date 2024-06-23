旅宿業者憂心 缺工仍難解決
勞動部計畫鬆綁僑外生畢業留台就業相關規定，其中一項是開放讓旅宿業適用「留用外國中階技術人力產業」，盼解決缺工問題，不過旅宿業者反應兩極，有業者認為，僑外生具外語能力優勢，看好放寬；但也有業者直言，僑外生都是大學學歷，也會像台灣年輕人一樣挑工作，恐難解決缺工。
中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧說，如今是旅宿業用人孔急關鍵點，沒辦法再繼續耗時間下去，若能透過開放中階技術人力聘雇僑外生，觀光旅館業者當然樂見。
對於外界質疑旅宿業是因低薪才找不到人力，卓倩慧喊冤，強調外界一直認為旅宿業低薪，但全台灣民宿1萬多間、一般旅館六、七千間，觀光旅館卻僅118間，觀光旅館房務員薪水幾乎都在3.3萬、3.5萬元以上，但旅宿業平均薪資仍被其他類型旅館拉低。
依過去建教合作經驗，不少來自印尼、越南的僑外生工作配合度都很高，對台灣風土民情有一定程度了解，又具備外語優勢，對比移工進來還需要一段適應期，僑外生更快上手。
不過，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元認為，台灣中小型旅館職務編制、培訓與升遷體制都不像觀光旅館一樣齊全，僑外生可能會願意去有規模的觀光旅館，更何況僑外生也是大學學歷，台灣年輕人不想「清房間」，難道僑外生就比較肯？也許只有生活條件比較差的僑外生，才願意遷就。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 北市店面爆搶租潮、買賣卻寫新低 專家揭怪象原因
▪ 已下10萬斡旋金！他被房仲要求再給40萬秒拒絕 眾人反讚仲介用心
▪ 貸款族哭哭！這些數據顯示 國內長期的超低利率環境回不去了
▪ 裝潢地板鋪磁磚好清潔 大票人更推1材質：很舒服
▪ 他好奇舊市區、重劃區誰是不敗鐵律？ 大票人這樣選：該有都有多讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言