旅宿業者憂心 缺工仍難解決

勞動部計畫鬆綁僑外生畢業留台就業相關規定，其中一項是開放讓旅宿業適用「留用外國中階技術人力產業」，盼解決缺工問題，不過旅宿業者反應兩極，有業者認為，僑外生具外語能力優勢，看好放寬；但也有業者直言，僑外生都是大學學歷，也會像台灣年輕人一樣挑工作，恐難解決缺工。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧說，如今是旅宿業用人孔急關鍵點，沒辦法再繼續耗時間下去，若能透過開放中階技術人力聘雇僑外生，觀光旅館業者當然樂見。

對於外界質疑旅宿業是因低薪才找不到人力，卓倩慧喊冤，強調外界一直認為旅宿業低薪，但全台灣民宿1萬多間、一般旅館六、七千間，觀光旅館卻僅118間，觀光旅館房務員薪水幾乎都在3.3萬、3.5萬元以上，但旅宿業平均薪資仍被其他類型旅館拉低。

依過去建教合作經驗，不少來自印尼、越南的僑外生工作配合度都很高，對台灣風土民情有一定程度了解，又具備外語優勢，對比移工進來還需要一段適應期，僑外生更快上手。

不過，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元認為，台灣中小型旅館職務編制、培訓與升遷體制都不像觀光旅館一樣齊全，僑外生可能會願意去有規模的觀光旅館，更何況僑外生也是大學學歷，台灣年輕人不想「清房間」，難道僑外生就比較肯？也許只有生活條件比較差的僑外生，才願意遷就。

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