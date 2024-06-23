台灣168／外資在台投資近8.8兆元

經濟日報／ 本報訊
據金管會公告，2024年5月外陸資淨匯入117.2億美元，約折合新台幣近3,800億元。（路透）
據金管會公告，2024年5月外陸資淨匯入117.2億美元，約折合新台幣近3,800億元。（路透）

據金管會公告，2024年5月外陸資淨匯入117.2億美元，約折合新台幣近3,800億元（以5月底台幣對美元收盤價32.42元估算）是史上第一大淨匯入量，推升外資累積餘額升到2,711億美元高點，等於外資在台已投資了近8.8兆元台幣，即將飛越9兆元大關。

前四月國銀總放款大增1.4兆

金管會公布今年前四月國銀總放款量大增1兆4,268億元，寫史上同期新高，已達去年一整年新增放款量的近八成，推升國銀總放款餘額攀升到39兆8,935億元。

Q1出進口同步成長

財政部公布5月出口373.6億美元，年增3.5%、連七紅，但表現遜於預期，主要受惠於AI商機；今年第1季出口增12.9%、進口也增加3%。財政部表示，終端需求尚未普遍回溫，惟受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續活絡。

5月通膨率 近三月新高

主計總處指出，5月通膨率再度超過2%，升至2.24%，為近三個月新高。（本報系資料庫）
主計總處指出，5月通膨率再度超過2%，升至2.24%，為近三個月新高。（本報系資料庫）

主計總處指出，5月通膨率再度超過2%，升至2.24%，為近三個月新高，主因蔬果上漲，加以蛋價跌幅縮小所致。而在物價連年升高、房價持續上漲帶動下，5月房租年增率2.6%創下近28年新高。

台幣 外資 餘額

延伸閱讀

加密貨幣交易所前負責人涉陸資遭搜索 公會這樣說

陸資未經許可在台設虛擬貨幣交易平台 負責人涉兩岸條例20萬交保

金管會防堵轉帳詐騙 見效

王麗惠掌保險局 張子敏接檢查局

相關新聞

核三將除役 周邊4鄉鎮挺延役

陪伴屏東縣恆春半島四鄉鎮居民近四十年的核三廠，一、二號機將在七月及明年五月相繼停機除役，電廠周邊的四名鄉鎮長，不分政黨均...

旅宿業者憂心 缺工仍難解決

勞動部計畫鬆綁僑外生畢業留台就業相關規定，其中一項是開放讓旅宿業適用「留用外國中階技術人力產業」，盼解決缺工問題，不過旅...

AI需求帶動進出口表現好轉 5月景氣估再亮黃紅燈

國發會將在27日發布5月景氣燈號。在AI需求強勁帶動下，各項經濟指標多呈穩定復甦態勢，預期5月景氣燈號可望維持代表「趨熱...

每周一勢／工業及服務業職缺達24.4萬個

主計總處統計，因人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求日增，國內消費動能暢旺，各行業職缺數多呈增加，2024年2月底工業...

台灣168／外資在台投資近8.8兆元

據金管會公告，2024年5月外陸資淨匯入117.2億美元，約折合新台幣近3,800億元（以5月底台幣對美元收盤價32.4...

恆春落地生根 催生核三女婿

核三廠即將功成身退，將大半生獻給核三廠的資深員工，不僅驕傲和核三一起為台灣拚經濟，近半世紀來也默默帶動恆春鎮的經濟發展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。