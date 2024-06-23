台灣168／外資在台投資近8.8兆元
據金管會公告，2024年5月外陸資淨匯入117.2億美元，約折合新台幣近3,800億元（以5月底台幣對美元收盤價32.42元估算）是史上第一大淨匯入量，推升外資累積餘額升到2,711億美元高點，等於外資在台已投資了近8.8兆元台幣，即將飛越9兆元大關。
前四月國銀總放款大增1.4兆
金管會公布今年前四月國銀總放款量大增1兆4,268億元，寫史上同期新高，已達去年一整年新增放款量的近八成，推升國銀總放款餘額攀升到39兆8,935億元。
Q1出進口同步成長
財政部公布5月出口373.6億美元，年增3.5%、連七紅，但表現遜於預期，主要受惠於AI商機；今年第1季出口增12.9%、進口也增加3%。財政部表示，終端需求尚未普遍回溫，惟受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續活絡。
5月通膨率 近三月新高
主計總處指出，5月通膨率再度超過2%，升至2.24%，為近三個月新高，主因蔬果上漲，加以蛋價跌幅縮小所致。而在物價連年升高、房價持續上漲帶動下，5月房租年增率2.6%創下近28年新高。
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