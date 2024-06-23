每周一勢／工業及服務業職缺達24.4萬個

主計總處統計，因人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求日增，國內消費動能暢旺，各行業職缺數多呈增加，2024年2月底工業及服務業職缺數24.4萬個，年增2.2萬個，職缺率2.81%，年增0.23個百分點。

製造業職缺率逾2.8%

主計總處指出，就行業別職缺觀察，2024年2月底製造業職缺83,699個，年增4,654個，職缺率2.84%。內需部分，住宿及餐飲業職缺20,881個，年增4,701個，職缺率3.82%；批發及零售業職缺38,507個，年增3,210個，職缺率2.21%。

圖／經濟日報提供

專業人員職缺達5.8萬個

主計總處指出，就職類別職缺數觀察，2024年2月底專業人員職缺5.8萬個或占23.7%；基層技術工及勞工職缺1.8萬個或占7.4%；技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員職缺4.9萬個或占20.2%；另技術員及助理專業人員職缺4.2萬個或占17.4%。

圖／經濟日報提供

商品推薦