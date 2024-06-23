AI需求帶動進出口表現好轉 5月景氣估再亮黃紅燈

國發會將在27日發布5月景氣燈號。在AI需求強勁帶動下，各項經濟指標多呈穩定復甦態勢，預期5月景氣燈號可望維持代表「趨熱」的黃紅燈。

今年以來景氣持續復甦，睽違二年二個月，國發會景氣燈號今年4月再亮黃紅燈，最關鍵因素為AI（人工智慧）相關應用商機，包括高速運算、雲端服務，有助於資通訊及視聽設備出口表現，且不僅外在需求增加，電機設備進口也好轉，批發也因為出口轉佳而好轉。整體而言，進口有需求、出口續擴張，銷售、生產等也都帶動景氣轉好。

國發會官員表示，觀察代表「未來景氣」的領先指標，4月較3月上升0.5%，累計七個月增福2.5%；4月同時指標較3月上升0.93%，也是續呈上升，累計13個月增幅8.9%，顯示國內景氣應是呈現穩步復甦狀態。

景氣對策信號燈號變化 圖／經濟日報提供

至於黃紅燈有沒有機會延續？國發會官員表示，「我們保持審慎樂觀態度」，但仍須留意相關風險，密切關注外在局勢變化，特別是美國、歐元區的領先指標近來呈現下滑，PMI則轉為緊縮，以及包括美國對中國大陸課徵關稅的新舉措，令人更擔心大陸經濟前景的後續狀況，地緣政治風險還在，又加上日本的消費狀況好像也不是很理想等。

不過，對於未來經濟情勢，國發會官員認為，「目前多項指標都是朝好的方向發展」，包括：受惠全球商品貿易成長回升、人工智慧等新興技術應用商機活絡，出口可望續呈穩健成長態勢。

投資方面，企業為維持技術領先優勢、因應數位與淨零轉型，將持續投入研發與製程改善，加上政府提升公共建設執行力道，均可望挹注投資動能。

內需方面，受惠就業市場穩定、基本工資調升及國內股市交易活絡，以及政府致力減輕民眾交通、居住、就學負擔，有助提高民眾可支配所得，延續消費動能。

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