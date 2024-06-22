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美利達看自行車歐美庫存水位已安全 巨大估第3季可達

中央社／ 台北22日電

自行車雙雄巨大美利達相繼對自行車歐美庫存去化表達看法，巨大預估，歐美市場庫存去化，第3季可以回到健康水位；美利達則表示，現階段美、歐客戶庫存已大至回到安全水位。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，為避免搭乘大眾交通運輸工具人與人的頻繁接觸，自行車騎行蔚為風潮，也帶動自行車熱銷；下游通路、品牌商當時為搶貨囤積庫存，也造成疫後庫存消化的難題，2024年終於見到庫存去化近尾聲的消息。

疫情最嚴重的2020至2022年自行車熱銷，從巨大的獲利狀況便可看出，巨大2019年每股賺8.37元、2020年每股賺13.36元、2021年每股賺15.55元、2022年每股賺15.51元，但2023年每股賺8.68元。

巨大昨天舉行股東會，執行長劉湧昌表示，中國內銷市場持續暢旺，自行車運動人口顯著成長，帶動高階車款大幅成長；歐美市場庫存去化，預估第3季可以回到健康水位。

劉湧昌指出，在電動輔助自行車（e-mobility）、環保、運動3大趨勢下，預估明年全球自行車市場可望回復正成長。

美利達表示，現階段美、歐客戶庫存已大至回到安全水位，中國通路商沒有庫存，終端市場活絡。

美利達說明，歐、美通路商庫存若維持3、4個月比較正常，但若庫存達5、6個月也還算安全水位。不過，目前美國通路庫存較低，歐洲庫存相對較高，主因美國客戶為維持低庫存，壓低進貨頻率，而歐洲市場銷售狀況好，庫存消化之後又再進貨。

美利達強調，1、2月冬天屬於淡季，3、4月氣候溫和，自行車銷量提升，今年第1季底至第2季初庫存去化已近尾聲，進入第3季銷售旺季之後，預期銷量增加，客戶也提前下單因應。

美利達說明，歐、美市場占營收80至90%，但歐洲相對又高一些。

自行車廠明係表示，產品鎖定中高階市場，因此庫存的水位較同業低，所以庫存去化力道較同業沒有明顯變化。明係指出，目前庫存周轉率較先前好，歐洲市場需求也增加。

自行車鏈條大廠桂盟則表示，自行車市場庫存去化，正持續往好的方向前進。

巨大 美利達 自行車

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