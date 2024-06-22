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勞動部試辦彈性育嬰假 89家公私單位參與

中央社／ 台北22日電

勞動部試辦彈性育嬰假，根據統計，共89家公私單位提出申請，其中多數讓勞工以5天或7天為單位申請育嬰假，但也有單位用單日計，甚至只要請假前一天申請即可，計畫更彈性。

勞動部5月9日起執行小規模的彈性育嬰假試辦計畫，開放讓有意願公、私部門參與試辦，讓勞工可以5天或7天請育嬰留停，且試辦單位願意的話，也可用單日計，有意願單位只要5月底前提出試辦計畫到勞動部都可參與試辦。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，根據統計，總計有89個公私單位參與試辦，其中不乏中小企業，預計試辦到年底。

根據彈性育嬰假試辦原則，勞動部建議試辦單位提供受雇者申請彈性育嬰假的期間，以不少於5日或7日為原則。

黃維琛表示，多數單位都是讓勞工以申請5天或7天為單位來申請育嬰假，但確實也有些公司是以單日計，讓勞工可以申請單日育嬰假，但偏少數。

此外，為避免受僱者臨時提出申請導致雇主人力調配困難，試辦計畫也訂定受僱者應於5天前以書面向試辦單位提出申請，但黃維琛說，有些試辦單位提供較彈性的方式，讓受僱者只要前1天申請即可。

黃維琛說，彈性育嬰計畫試辦到年底，後續會陸續搜集試辦單位在過程中遇到困難、心得等，作為參考。

勞動部 育嬰假

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