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新創企業紐約展示 經部：台美友好提高赴美意願

中央社／ 紐約21日專電
台灣經濟部中小企業處副處長吳佳穎。(記者范航瑜／攝影)
台灣經濟部中小企業處副處長吳佳穎。(記者范航瑜／攝影)

獲選參與台灣新創紐約落地培訓計畫的10家業者今天舉行公開說明活動，展示醫療、AI應用等產品及服務。經濟部中小及新創企業署副署長吳佳穎指出，台美關係這幾年尤其好，在地緣政治改變下，中小企業來美國的意願愈來越高。

由經濟部中小及新創企業署支持，自2022年開始辦理的IP2（International Program + International Park）Scale Out計畫，今年10個獲選的台灣新創公司團隊今天在紐約參與「新創演示日」（Demo Day）活動，吸引不少業者出席。

策畫活動的美國資育公司與美東加速器EntreCamp合作，遴選並輔導10隊台灣潛力新創企業，自3月起進行3個月的密集培訓，包括台灣實體課程、線上加速課程與紐約落地培訓。從商業實務、一對一簡報演練到紐約Demo Day，希望新創團隊深耕美國市場，爭取國際投資與訂單，活絡台灣新創產業投資。

出席活動的吳佳穎表示，台灣的中小企業有非常高的韌性，大公司任何供應鏈，請他們做不同規格，都能很快應變。中小企業在美國已經有很好的成績，台美關係這幾年尤其好，在這樣的催生下與地緣政治改變下，中小企業來美國的意願愈來越高。

她說，在民間帶領下，很多協會、民間人士與台灣人幫忙下，很多人可以跟隨前人的腳步來到美國。台美簽訂21世紀倡議之後，民間自發性做了很多聯誼會，希望透過台灣人的聯繫與美國人的網絡，可以串起來讓真正想開拓國際市場的很快速得到機會，相信會越來越好。

這次獲選參與計畫的10家台灣代表性產業的新創公司包括半導體、醫療、能源材料、區塊鏈、物聯網等，曾在各領域獲得優秀成績、亮眼訂單及國際資金加入。

例如，出席說明活動的業者Astron Medtech，專注於全球龐大的運動醫學市場，開發微創手術設備以改善肌腱修復的併發症和早期功能不良。在美東地區龐大的高階醫療需求中，極具吸引力。

參加經濟部中企署IP2 Scale Out Program的新創團隊每年增加，先前已培訓12隊台灣潛力新創，在國際上取得投資與商業訂單。

紐約 美國

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