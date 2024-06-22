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台灣續列美匯率操縱觀察名單

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美國財政部在台北時間二十一日公布半年度匯率政策報告，將台灣繼續列為觀察名單。對此，中央銀行表示，美方相關建議也與央行經營目標及匯率政策一致，雙方持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

意即新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素，如短期資金大量進出、季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將維持外匯市場秩序。

美國財政部新發布的報告，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟將中國大陸、德國、馬來西亞、新加坡、越南、台灣續列為觀察名單。另新增日本為觀察名單。

本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達四百八十一億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為百分之十三點九、央行淨賣匯約二十八億美元。因台灣僅觸及前兩項美方檢視標準，所以繼續被列為觀察名單。

台幣匯率 央行 美國

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