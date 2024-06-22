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三接明年3月供氣 卓揆稱幫助通過環評
行政院長卓榮泰昨到桃園視察中油第三座液化天然氣接收站（三接）進度，中油董事長李順欽表示，三接工程訂二○二八年完工，不過有信心在明年三月底試運轉，供氣大潭電廠。
李順欽表示，三接施工後，監測顯示所有生態都正向發展，一級保育類柴山多杯孔珊瑚，從施工前八十多株增加到一百株左右；其他藻種穩定維持卅五至四十三種；二級保育類小燕鷗自然繁殖成功率，從不足三成提升至七成以上。
卓榮泰表示，他二○一七年起研究多杯孔珊瑚藻礁，當初擔任行政院秘書長時卯足勁，發揮所有關係完成通過三接環評。
中油和卓榮泰表示藻礁生態變豐富，藻礁公投領銜人潘忠政說，中油用一些似是而非說法講藻礁變豐富，事實上多杯孔珊瑚從開始調查就是八十多株，去年立委現勘時有的已死亡，這幾年政府幾乎沒復育，總藻數沒變，何來生態變豐富多元呢？
潘忠政指出，如果卓榮泰擔任行政院秘書長時就幫助三接通過環評，那麼他就是藻礁的殺手。
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