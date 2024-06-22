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新聞眼／不跳電 台電敢保證？
天氣愈來愈熱，即將進入用電高峰的夏天，經濟部上修尖峰負載至四一一九萬瓩，較原估增加十一萬瓩，幅度連百分之○點三都不到，台電有信心可配合調整，不過，民眾對台電穩定供電的信心卻相對脆弱，連經濟部長郭智輝都認為，台電要顧好妥善率。
以廿一日供電看，最大供電四六八九萬瓩，時間下午二時半，預估最高用電量四○六三萬瓩，尖峰備轉容量率百分之十五，是供電充裕綠燈，台電據此保證沒缺電這件事。
既然不缺電，為什麼會無預警停電？前幾天的西門町電影院以及內科，都在台北市區內，都是不會有小動物入侵的地下電纜，西門町是因為六十九kV高壓線路設備跳脫，內科停電是因為地下電纜接頭故障，設備故障不是設備的錯，是人為巡檢不夠，沒有預先解決停電風險，風險就會發生。
上周末小琉球大停電原因更是匪夷所思，僅因萬人登島，瞬間負載創新高，供電就崩潰。小琉球近年逐漸成為旅遊勝地，尤其當花蓮四○三大地震後，旅遊業者早就預告，接下來的國旅人潮會往南部聚集，台電卻缺乏敏感度。
人口增加的地方，電力需求就會增加，包括饋線、變電所等設備都要跟進調整；四月頻頻跳電的桃園市就是例子，既然都知道原因，為何不能將設備故障減到最少？
今年尖峰負載來到四一一九萬瓩，台電盤點未來發電能力，認為足以負擔用電需求成長，但問題是妥善率的改善速度緩不濟急。民眾要的不只不缺電，更重要的，還要不跳電，連漲三年電價的台電可以給國人足夠的信心嗎？
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