綠能很簡單？ 童子賢：政府不該誤導大眾

曾公開表態挺核能的和碩董事長童子賢，獲賴總統延攬出任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，童子賢昨天表示，所有的能源選項，重點是要對台灣有利，這裡面包含要讓台灣能夠減少碳排；他未來進入委員會之後會與賴總統交換意見。他更直言，反核者大多也是愛台灣的環境，但不該讓大眾誤以為綠能很簡單就能達到，實際上可能要損及許多海洋生態、農田土地，才能滿足綠能發電達標的需求。

童子賢昨天上午與經濟部長郭智輝出席「財訊五十周年慶祝茶會」，下午現身力挺同志團體活動，也對本報記者暢談他對能源議題的看法。

「全用光電 需十個北市大」

童子賢表示，現場許多社會參與者都是反核支持者，有許多位都對他的立場很好奇，跑來問他為什麼支持核能。他說，氣候變遷愈來愈嚴重，二○三○年如果沒有辦法改善，地球溫度會提高一點五度。他理解反核者大多都是愛護環境，但現在看不到對應的解方，且台灣碳排仍相當高，這對愛護台灣環境來說，是一種矛盾作法。

童子賢說，台灣土地小，核能最大優點就是土地使用少，只要充分利用現有核一到核四廠房土地，就可能提供台灣百分之七十電力，其實不需這麼多核電，而是有機會設定成綠能與核電各約百分之卅。

童子賢擔憂，若全部百分之一百用太陽能板發電來滿足從現在到未來十年的台灣電力，需要十到十二個台北市面積的太陽能板，會嚴重影響農業甚至摧毀森林與綠地生態。他呼籲要小心規畫限制太陽能面積，最好是讓核電來幫一半的忙。

「很氣…花蓮砍森林建綠能」

童子賢是花蓮出生，他說，這幾年他觀察到，連花蓮鳳林都嘗試把台糖種植森林砍掉，就為了建置綠能，實在讓他非常生氣。他也認為，政府不該誤導大眾，開發綠能並不是想像中這麼容易，而是可能需要損及許多海洋生態、農地，才能滿足綠能需求。

童子賢說，他也看到愈來愈多國家，通過法律增加核電設備，現在也有核融合的發電趨勢，核能發電同時增加綠能，這在許多國家都是雙向並行的。前幾天國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西公開說，若無核能，無法實現二○五○年全球脫碳。

郭智輝昨天也被問及執政黨的「核能立場是否轉變」？郭智輝說，經濟部必須依現有法律規範行事，「未來怎麼做法，外面討論命題滿多的，我們都參考」。不過就經濟部的立場而言，目前不會有其他多餘的動作。

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