美方建議 干預匯市應有限度

美國財政部20日發布主要貿易夥伴匯率政策報告，建議台灣當局應部署審慎的政策組合，降低外部震撼對經濟的衝擊，同時處理結構性議題以減少外部失衡，當局也應緊盯非銀行的金融領域風險，包括匯率風險，干預匯市行動應有限為之，允許匯率波動符合經濟基本面。

這份報告在解析台灣經濟情勢的段落指出，台灣去年第4季實質GDP年比成長4.8%，主要受到民間消費帶動，部分受惠於就業強勁與消費者信心增強，同時由於科技相關產品需求熱絡，淨出口也在去年下半年提供助力；央行在2022年和2023年初的升息之舉，對去年全年的投資成長造成壓力。

報告指出，政府調漲電價、及大宗商品價格預料將上漲所造成的能源價格上揚，預料將是台灣通膨展望的重要因素。