我續列美匯率觀察名單 兩項量化準則超過門檻

美國財政部20日發布半年一度的主要貿易夥伴國匯率報告，並未點名任何國家有操縱本國匯率的情況，但將日本納入觀察名單，並且點名中國大陸的經常帳數據「異常」，台灣則因兩項量化準則超過門檻，而繼續留在觀察名單內。

美國以三項量化門檻評估匯率操縱國，包括對美商品及服務貿易順差逾150億美元，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%，及當局頻繁片面干預匯市，也就是過去12個月有八個月淨買匯，且淨買匯金額占GDP比率逾2%。2024年6月報告是以去年全年數據評估。

美匯率報告要點 圖／經濟日報提供

報告指出，沒有一個主要貿易夥伴符合觸發所有三個標準，但台灣、中國大陸、馬來西亞、新加坡、越南及德國都留在觀察名單內，並且新增日本。

日本、台灣、越南及德國都是因為對美貿易順差、以及經常帳順差超過門檻，新加坡是持續片面干預匯市與經常帳順差超過門檻，馬來西亞這次雖然只有對美貿易順差超過門檻，但未連續兩次都只有一個指標超過門檻，因此續留名單。

台灣去年對美經常帳順差額擴增到1,050億美元，占GDP比率為13.9%，同期對美貨物與服務貿易順差額為481億美元，都超過門檻。央行公開揭露去年淨賣匯28億美元，占GDP比率為0.4%，上半年淨賣出9億美元，下半年淨賣出19億美元，未跨過門檻。

中國大陸未能發布干預匯市數據與對美貿易順差巨大，匯率機制又缺乏透明度，因此仍在觀察名單內。