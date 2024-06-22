台電今年拚損益兩平 去年虧1,999億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
台電昨（21）日召開股東常會。 聯合報系資料照
台電昨（21）日召開股東常會。 聯合報系資料照

台電昨（21）日召開股東常會，會中針對2023年財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。台電2023年稅後淨損1,999億元，累計虧損至去年底為3,826億元，台電表示，由於今年電價調高、近期能源價格回跌，以及政院撥補1,000億元後，今年可望力拚損益兩平，中止連兩年虧損情況。

此外，考量今年產業復甦狀況，經濟部上修今年尖峰負載至4,119萬瓩，較原先預測最高負載4,108萬瓩，僅微增11萬瓩。

對此，台電發言人蔡志孟表示，今年供電雖然每個月有機組除役，但是上來的機組量都大於除役，包括民營豐德電廠3號機、大潭電廠9號機、興達電廠新1機及大潭7號機等生力軍將陸續上線。

台電昨日舉辦2024年度股東常會，由台電董事長曾文生主持，並由總經理王耀庭向股東說明2023年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行及今年增資私募普通股情形，並針對去年度財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。

台電指出，今年股東臨時會通過增資1,001億元私募案，採私募普通股方式由經濟部認足，實收資本額提高至5,800億元，私募股款已於5月收足，用以投入電源開發、電網強韌等穩定供電建設。

台電還提到，俄烏戰爭造成國際燃料價格大漲，導致台電前兩年燃料支出均高達6,000億元以上。去年台電收入總額8,015億元、支出1兆元，稅前淨損1,985億元，加計所得稅費用14億元後，稅後淨損為1,999億元；至去年底累積虧損3,826億元。

台電積極爭取政府撥補1,000億元，強調因過去電價調整，為穩定物價及照顧民生、弱勢與衰退產業進行電費補貼，這1,000億元實為補貼全民。台電將透過燃料採購策略精進、轉投資、資產重估及今年電價調整收入等多元方式，力拚今年損益兩平。

台電 股東臨時會

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