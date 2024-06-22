童子賢回應能源議題 減碳+穩供電 才是正解

經濟日報／ 記者周佑政／台北報導

和碩（4938）董事長童子賢獲賴總統延攬擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人後，外界質疑，因他公開表態台灣應該借助核能，與執政的民進黨「非核家園」政策衝突，童子賢強調，他未來進入委員會之後會與賴總統交換意見。

童子賢昨（21）日出席一場茶會活動，回應能源議題。

由於前總統馬英九表示「政府既然用童子賢，就要認真面對核能」，童子賢雖然回應時避談「核能」兩個字，但強調所有的能源選項重點是要讓台灣能夠減少碳排，要能夠穩定供電，被國際承認是相對乾淨的能源。

而童子賢擔任國家氣候變遷對策委員會副召集人，是否意味新政府核能政策可能轉變？童子賢表示，他進入委員會之後會與賴總統交換意見。

賴總統成立「國家氣候變遷對策委員會」等三大任務型編組，並宣布未來每季召開會議會親自召集。

經濟部長郭智輝昨日同場也被問及「核能立場是否轉變」？郭智輝最新表示，他還不知討論到什麼樣的狀況，據他了解，賴總統希望多聽一下大家意見，經濟部現在不會有什麼動作。

郭智輝表示，經濟部必須依現有法律規範行事，「未來怎麼做法，外面討論命題滿多的，我們都參考」。不過就經濟部的立場而言，目前不會有其他多餘的動作。

他還指出，關於外界討論的能源議題、先進科技，都會納入參考，若未來社會達成共識、形成新決定，經濟部會再根據社會的決定行事。

核能 童子賢 經濟部

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