和碩童子賢：綠能非簡單可達成 太陽能發電要小心規畫面積
曾公開表態挺核能的和碩（4938）董事長童子賢，獲賴總統延攬出任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，童子賢昨（21）日表示，所有的能源選項，重點是要對台灣有利，這裡面包含要讓台灣能夠減少碳排；他未來進入委員會之後會與賴總統交換意見。
他更直言，反核者大多也是愛台灣的環境，但不該讓大眾誤以為綠能很簡單就能達到，實際上可能要損及許多海洋生態、農田土地，才能滿足綠能發電達標的需求。
童子賢獲賴總統延攬擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人後，昨日首度公開現身，上午與經濟部長郭智輝一同出席一場茶會活動，下午現身力挺同志團體活動，都暢談他對能源議題的看法。
童子賢表示，現場許多社會參與者都是反核支持者，有許多位都對他的立場很好奇，跑來問他為什麼支持核能。他說，氣候變遷愈來愈嚴重，2030年如果沒有辦法改善，地球溫度會提高攝氏1.5度。他理解反核者大多都是愛護環境，但現在看不到對應的解方，且台灣碳排仍相當高，這對愛護台灣環境來說，是一種矛盾作法。
童子賢說，台灣土地小，核能最大優點就是土地使用少，只要充分利用現有核一到核四廠房的土地，就有可能提供台灣70%的電力，其實不需要這麼多核電，而是有機會設定成綠能與核電各約33%。
童子賢擔憂，如果全部100%用太陽能板發電來滿足從現在到未來十年的台灣電力，會需要10-12個台北市面積的太陽能板，會嚴重影響農業甚至摧毀森林與綠地生態。他呼籲要小心規畫限制太陽能面積，最好是讓核電來幫一半的忙。
童子賢是花蓮出生，他說，這幾年他觀察到，連花蓮鳳林都嘗試把台糖種植森林砍掉，就為了建置綠能，實在讓他非常生氣。他也認為，政府不該誤導大眾，開發綠能並不是想像中這麼容易，而是可能需要損及許多海洋生態、農地，才能滿足綠能需求。
童子賢說，他也看到愈來愈多國家，通過法律增加核電設備，現在也有核融合的發電趨勢，核能發電同時增加綠能，這在許多國家都是雙向並行的。前幾天國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西公開說，若無核能，無法實現2050年全球脫碳。
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