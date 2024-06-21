台美韓輸陸苯乙烯 續課為期五年反傾銷稅

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸商務部昨（21）日公告，決定自今（2024）年6月23日起，對原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯（SM）繼續徵收反傾銷稅，稅率為韓國6.2％~7.5％，台灣3.8％~4.2％，美國13.7％~55.7％，實施期限為五年。

台灣最大生產廠台化表示，將持續外銷其他地區去化產能。至於另兩家業者國喬（1312）和台苯一致指出，產銷以內需為主，對營運並沒有影響。

公告稱，商務部去年6月應大陸苯乙烯產業申請，對原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。經複審，大陸商務部裁定，如果終止反傾銷措施，原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯對中國大陸傾銷可能繼續或再度發生。

乙烯 美國

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