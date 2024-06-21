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挪用11億公款租超跑、飛機！台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

怎麼又停電？這次是台北市信義區 台電回應來了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

有關21日台北市信義區晚間發生停電台電說明，19時17分接獲通報發生火警，為確保消防人員救災工作安全，台電配合現場指揮官要求進行緊急停電，受影響停電戶數為933戶，範圍為信義區松山路650巷、信義路六段、虎林街等一帶。現場配合消防火勢撲滅情形，已於20時51分先行復電918戶(98%)，剩下15戶，台電將持續配合現場指揮進行後續復電。

另，針對媒體報導信義區下午起發生停電，台電說明，今日下午因台北市發生暴雨造成設備故障，因此發生零星停電，15時19分起接獲民眾通報停電，16時28分搶修完成復電；16時50分另有民眾通報停電，於18時26分搶修完成復電。

至於部分媒體報導指信義區「連八次停電」，是摘自台電官網「停電通報查詢」網頁呈現的時間點，該數字是接獲民眾通報次數，並非實際停電次數，如報導稱20時01分到20時15分有民眾通報停電，皆與晚間配合火警救災停電相關，特此澄清。

停電 台電 暴雨

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