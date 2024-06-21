乾旱升息漲電價夾擊 台水去年稅前淨損逾42億

台水今天召開股東常會，台水去年因支應乾旱休耕補償經費，加上電費調漲、升息導致借款利息大增等因素，決算收支相抵後，稅前淨損達新台幣42.64億元，將持續改善財務結構。

台灣自來水公司今天召開股東常會，公布去年投入資本支出80億元，汰換管線達766公里，漏水率降至12.54%，符合計畫管控目標12.6%；另大力提升自來水普及率，屏東縣供水普及率從105年僅49.39%，去年底提高至69.3%，全台普及率達94.91%。

儘管去年面臨各種不利因素的挑戰，台水仍如期完成馬公6000噸海淡廠興建、鳥嘴潭人工湖下游供水工程等多項重大專案。

收入部分，台水指出，受到上半年台南及高雄實施節水管制、政府推動再生水政策等影響，導致售水量較111年減少1.35%，但台水仍積極創造營收、活化資產，不動產去年租金總收入8208萬元，出售畸零土地收益8508萬元。

成本面因支應乾旱休耕補償經費及節水獎勵金、電費調漲、水源調度，導致動力費突增，借款平均利率提高，也導致利息費用大增，決算收支相抵後，稅前淨損達42.64億元。

台水表示，持續積極朝向建置調度備援幹管，提升區域供水調配彈性；善用資訊科技，加速降低漏水；推動現代化淨水場，提升營運效能；加速無自來水地區供水改善，提高供水普及率；實踐全流程水安全，確保供水品質；推動淨零排放，減緩極端氣候衝擊；力行開源節流，改善財務結構等7大主軸。

淨零方面，台水表示，截至去年底完成106處太陽能光電系統，年總發電量8175萬度，年減碳4萬餘公噸CO2排放量，響應政府淨零排放政策。

台水董事長李嘉榮強調，今年先是遭遇403大地震考驗，緊接著又進入汛期，來自大自然的挑戰仍十分嚴峻，未來將積極落實「開源、節流、調度、備援」等4大穩定供水策略，以提升供水韌性、增強氣候調適能力。