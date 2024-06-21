快訊

挪用11億公款租超跑、飛機！台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

乾旱升息漲電價夾擊 台水去年稅前淨損逾42億

中央社／ 台北21日電

台水今天召開股東常會，台水去年因支應乾旱休耕補償經費，加上電費調漲、升息導致借款利息大增等因素，決算收支相抵後，稅前淨損達新台幣42.64億元，將持續改善財務結構。

台灣自來水公司今天召開股東常會，公布去年投入資本支出80億元，汰換管線達766公里，漏水率降至12.54%，符合計畫管控目標12.6%；另大力提升自來水普及率，屏東縣供水普及率從105年僅49.39%，去年底提高至69.3%，全台普及率達94.91%。

儘管去年面臨各種不利因素的挑戰，台水仍如期完成馬公6000噸海淡廠興建、鳥嘴潭人工湖下游供水工程等多項重大專案。

收入部分，台水指出，受到上半年台南及高雄實施節水管制、政府推動再生水政策等影響，導致售水量較111年減少1.35%，但台水仍積極創造營收、活化資產，不動產去年租金總收入8208萬元，出售畸零土地收益8508萬元。

成本面因支應乾旱休耕補償經費及節水獎勵金、電費調漲、水源調度，導致動力費突增，借款平均利率提高，也導致利息費用大增，決算收支相抵後，稅前淨損達42.64億元。

台水表示，持續積極朝向建置調度備援幹管，提升區域供水調配彈性；善用資訊科技，加速降低漏水；推動現代化淨水場，提升營運效能；加速無自來水地區供水改善，提高供水普及率；實踐全流程水安全，確保供水品質；推動淨零排放，減緩極端氣候衝擊；力行開源節流，改善財務結構等7大主軸。

淨零方面，台水表示，截至去年底完成106處太陽能光電系統，年總發電量8175萬度，年減碳4萬餘公噸CO2排放量，響應政府淨零排放政策。

台水董事長李嘉榮強調，今年先是遭遇403大地震考驗，緊接著又進入汛期，來自大自然的挑戰仍十分嚴峻，未來將積極落實「開源、節流、調度、備援」等4大穩定供水策略，以提升供水韌性、增強氣候調適能力。

台水 電費

延伸閱讀

農民憂心抽穗期供水不穩影響收成 北水分署穩定供灌再人工增雨

影/翡翠原水管通水 蔣萬安：確保市民供水安全

無水可用…印度德里爆缺水危機 民眾砸供水部門洩憤

士林溪山里終於要有自來水 里長：夏天不怕乾旱沒水喝了

相關新聞

大陸對台灣進口苯乙烯續徵反傾銷稅 經濟部回應了

大陸商務部21日發布，關於原產於台灣的進口苯乙烯反傾銷措施期終複審裁定公告，決定自6月23日起「繼續徵收反傾銷稅」，稅率...

這家大公司股票19年0股利 股東會慘遭小股東砲轟

台電連年虧損，112年虧損1999億元，112年底累積虧損3826億元，股東當然無法獲配股利，21日股東會上，民股小股東...

日圓現鈔下探0.2067低點 再現換匯甜甜價

美元走勢持續強勁，亞洲貨幣今天幾乎全面走弱，而日本央行並未大幅干預匯率下，日圓走勢持續疲軟。根據台灣銀行牌告匯率，今天下...

台電股東會／爭取政府千億撥補 力拚今年損益兩平

台電21日召開股東常會，會中針對2023年財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。台電2023年稅後淨損1,999億元，...

自強號疑撞落石卡清水隧道 脫困乘客：比車禍還恐怖

台鐵一列由瑞穗開往樹林的新自強號，今天傍晚4時50分北上經過花蓮秀林鄉和仁路段，疑似撞擊到落石，傳出有6名乘客受傷且司機員骨折，列車卡在清水隧道無法行駛。花蓮鐵警指出，61歲陳姓司機手部出血性骨折，暫時沒有生命危險。 台鐵已派4033次區間車接駁，事發後乘客摸黑下車在隧道步行疏散，目前已陸續搭上4033區間車 台鐵表示，還在調查了解，目前現場採單線雙向通行，乘客已陸續下火車，會有火車接駁，受傷者送到崇德站，沒有受傷者送到花蓮站。

台電今召開股東會！力拚今年損益兩平 現場民股股東抗議

台電今天舉辦2024年度股東會，向股東說明台電近年除肩負穩定供電使命，也在國際燃料價格漲勢下協助國家穩定物價、照顧民生及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。