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大陸對台灣進口苯乙烯續徵反傾銷稅 經濟部回應了

大陸對台灣進口苯乙烯續徵反傾銷稅 經濟部回應了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
大陸商務部21日發布，關於原產於台灣的進口苯乙烯反傾銷措施期終複審裁定公告，決定自6月23日起「繼續徵收反傾銷稅」，稅率維持在3.8%至4.2%，實施期限為五年。美聯社
大陸商務部21日發布，關於原產於台灣的進口苯乙烯反傾銷措施期終複審裁定公告，決定自6月23日起「繼續徵收反傾銷稅」，稅率維持在3.8%至4.2%，實施期限為五年。美聯社

大陸商務部21日發布，關於原產於台灣的進口苯乙烯反傾銷措施期終複審裁定公告，決定自6月23日起「繼續徵收反傾銷稅」，稅率維持在3.8%至4.2%，實施期限為五年。其中，台灣化學纖維股份有限公司適用稅率為3.8%，其他台灣公司適用稅率為4.2%。對此，經濟部官員晚間表示，今年以來國內主要三大廠商幾乎已經沒有出口苯乙烯至大陸市場，因此影響有限。

大陸商務部今下午在官網刊登「關於原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯所適用反傾銷措施期終復審裁定的公告」，內容指出，商務部去年6月應大陸苯乙烯產業申請，決定自2023年6月23日起對原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

大陸國務院關稅稅則委員會最終決定，自今年6月23日起，對原產於韓國、台灣和美國的進口苯乙烯繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年。其中台灣被課的稅率為3.8％與4.2%；南韓被課的稅率在6.2%至7.5%之間；美國則是介於13.7%至55%之間，被課最重稅。

對此，經濟部官員指出，相較於韓國和美國，我國企業適用的稅率是最低。再加上，大陸石化業已是紅海市場，這部分台灣廠商早有因應，近年來，台灣廠商也持續在做轉變，拓展大陸以外的潛力市場。

同時，經濟部也持續輔導廠商朝超高值化、低碳化發展，以及進行異業結盟，包括機械、紡織、資通訊等領域的結合應用。

苯乙烯（Styrene）是重要的基礎有機化學原料，主要用於生產可發性聚苯乙烯（EPS）、聚苯乙烯（PS）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）樹脂、不飽和聚酯樹脂（UPR）、熱塑性彈性體（SBS）、丁苯橡膠（SBR）、丁苯膠乳（SBL）等。

此外，苯乙烯也可以用於合成燃料中間體蒽醌、農藥乳化劑、醫藥、選礦劑苯乙烯膦酸等。同時，苯乙烯也是優良的有機溶劑。

乙烯 反傾銷稅 美國

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