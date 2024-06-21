投資台灣再添4家 聖保羅9億元打造智慧節能烘焙工廠

台鐵一列由瑞穗開往樹林的新自強號，今天傍晚4時50分北上經過花蓮秀林鄉和仁路段，疑似撞擊到落石，傳出有6名乘客受傷且司機員骨折，列車卡在清水隧道無法行駛。花蓮鐵警指出，61歲陳姓司機手部出血性骨折，暫時沒有生命危險。 台鐵已派4033次區間車接駁，事發後乘客摸黑下車在隧道步行疏散，目前已陸續搭上4033區間車 台鐵表示，還在調查了解，目前現場採單線雙向通行，乘客已陸續下火車，會有火車接駁，受傷者送到崇德站，沒有受傷者送到花蓮站。

2024-06-21 17:27