投資台灣再添4家 聖保羅9億元打造智慧節能烘焙工廠
投資台灣事務所今天通過4家中小企業擴大投資台灣，包含駿得、銳欣國際、震泰、聖保羅企業。其中，投資金額最大為聖保羅，規劃投資約新台幣9億元，在嘉義打造智慧製造的綠建築工廠。
投資台灣事務所今天透過新聞稿表示，駿得主要生產高階精密機械、汽車機械、醫療及建設五金等零件，是全方位的定製零件製造商。為維持產品競爭力，駿得將投資1.4億元，於台中大里廠區增設智慧化產線，並規劃招募12名員工。
銳欣國際專門從事避震器設計開發，並與美國最大動力車輛通路商WPS合作，投入哈雷機車市場產品線，締造拓展國外重機市場的重要里程碑。為因應訂單需求，銳欣國際規劃招聘10名員工，投資3億元於台中后里區建置新廠。
此外，震泰實業為汽車引擎電子零件點火系統的專業製造商，產品外銷至美國、中南美洲、歐洲等國，提供汽車售後市場使用，預計增聘30名員工，投資3.5億元於彰化社頭鄉建置新廠。
聖保羅企業深耕烘焙市場逾30年，以生產低糖、低脂及健康的糕餅麵包為目標，所有產品均使用台灣在地原料製成。為突破產能使業績持續成長，聖保羅預計投資約9億元，在嘉義市西區打造節能減碳智慧製造綠建築工廠，結合智慧生產、文化觀光與永續環保，可創造71名就業機會。
截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1503家企業，投資額超過2兆2963億元，預估創造15萬2556個就業機會；其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1002家企業投資約4742億元，帶來3萬6642個就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。
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