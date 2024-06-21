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這家大公司股票19年0股利 股東會慘遭小股東砲轟

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電虧損無法分配股利，民股小股東在21日的股東常會上表達不滿。記者陳儷方／攝影
台電虧損無法分配股利，民股小股東在21日的股東常會上表達不滿。記者陳儷方／攝影

台電連年虧損，112年虧損1999億元，112年底累積虧損3826億元，股東當然無法獲配股利，21日股東會上，民股小股東砲聲隆隆，掛出「民股19年0股利」的布條抗議，也有小股東拉布條「搶救台電 曾文生下台」，開嗆董事長曾文生下台，會中也有民股小股東爆粗口。

民股小股東的主要訴求之一就是買回他們的民股股權，民股股東劉先生表示，台電民股股東當初購入價格差異很大，有10元的，也有2百多元的，聽說也有400元的，現在台電是虧損狀態，如果以現金收購，訂價很困難，台電可發行保障股息的特別股，以1股換1股的方式，把民股全部收回，以後怎麼虧損都跟民股無關。

曾文生說明，有關股東要求政府買回民股的要求，將由財會單位把民股股權分配狀況及歷史發展併同股東提案內容進行分析，並以台電公司的名義或董事長的名義，上呈經濟部參考，他保證一定會做到。

曾文生在股東會結束後受訪表示，基本上的規畫是大股東買回民股小股東的股權，大股東是經濟部，所以有編列預算的問題，預計7月提出相關分析及規畫給經濟部，才能趕得上行政院8月底函送113年總預算給立法院。

民股小股東股權處理方案大致上有三種提案，一是給民股固定的股利，二是把民股轉為特別股，三是直接買回，曾文生表示，提案不符合公司法的部分也不能接受，因為台電必須遵循法律規定。

台電大股東是經濟部，股權占比96.61％，小股東有地方政府0.06％、其他政府機關1.59％，以及民股1.74％。不過，個人股東的占比及取得方式，曾文生說，台電財會部門需要進一步釐清，除了取得方式及成本各不相同之外，連台電股票的面額都不一樣，有些是10元，有些是50元。

台電 股東會

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