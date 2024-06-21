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台電股東會／爭取政府千億撥補 力拚今年損益兩平

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電今開股東常會，向股東說明將積極爭取政府撥補1,000億元，同時強化台電財務營運，力拚今年損益兩平。 圖／台電提供
台電今開股東常會，向股東說明將積極爭取政府撥補1,000億元，同時強化台電財務營運，力拚今年損益兩平。 圖／台電提供

台電21日召開股東常會，會中針對2023年財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。台電2023年稅後淨損1,999億元，累計虧損至去年底為3,826億元，台電表示，由於今年電價調高、近期能源價格回跌，以及政院撥補1,000億元後，今年可望力拚損益兩平，中止連兩年虧損情況。

此外，由於考量今年產業復甦狀況，經濟部上修今年尖峰負載至4,119萬瓩。對此，台電發言人蔡志孟表示，這和原先預測最高負載4,108萬瓩，僅微增11萬瓩，且從整個發電系統來看，是非常非常小的量，但台電會配合做一些調整。今年供電雖然每個月有機組除役，但是上來的機組量都大於除役，台電也會遵照經濟部長郭智輝的指示，公告未來每個月電力供需的情況讓大家清楚，台電也將確保全年供電無虞。

台電今舉辦2024年度股東常會，由台電董事長曾文生主持，並由總經理王耀庭向股東說明2023年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行及今年增資私募普通股情形，並針對去年度財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。

台電指出，今年股東臨時會通過增資1,001億元私募案，採私募普通股方式由經濟部認足，實收資本額提高至5,800億元，私募股款已於5月收足，用以投入電源開發、電網強韌等穩定供電建設。

台電還提到，俄烏戰爭造成國際燃料價格大漲，導致台電前兩年燃料支出均高達6,000億元以上。去年台電收入總額8,015億元、支出1兆元，稅前淨損1,985億元，加計所得稅費用14億元後，稅後淨損為1,999億元；至去年底累積虧損3,826億元。

台電表示，電業財務穩定與民眾用電權益、國家經濟發展密切相關，將積極爭取政府撥補1,000億元，而這1,000億元實為補貼全民，因過去電價調整，為穩定物價及照顧民生、弱勢與衰退產業進行電費補貼。此外，台電亦將透過燃料採購策略精進、轉投資、資產重估及今年電價調整收入等多元方式，強化財務營運績效，力拚今年達成損益兩平，亦有助於台電持續投資電力建設，強韌電網、穩定供電。

對於今年供電情況，經濟部要求台電，針對今年下半年逐月盤點，並自7月起每月公告每天供電詳情，讓大家安心。台電表示，雖有部分機組陸續除役，但民營豐德電廠3號機、大潭電廠9號機、興達電廠新1機及大潭7號機等生力軍亦將陸續上線，確保全年供電無虞。

此外，經濟部長郭智輝曾向立法院經濟委員會承諾，7月中旬以前會針對AI產業用電需求等議題提交電力供需報告，是否能如期提供？蔡志孟表示，報告還在準備中，由經濟部彙整相關單位資料後提出，台電會依照相關指示配合提供資料。

供電 台電 經濟部

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