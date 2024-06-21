快訊

新自強號首批乘客抵新城站！乘客曝撞擊瞬間「像被拋飛」 有人當場哭出來

北市私校東山高中國中部爆超收142人無校可念 議員怒轟：入學詐欺案

錯過黃金搶救時間…台人赴希臘海泳溺斃 家屬怒控導遊、船員冷眼旁觀

日圓現鈔下探0.2067低點 再現換匯甜甜價

中央社／ 台北21日電
日圓走勢持續疲軟。路透
日圓走勢持續疲軟。路透

美元走勢持續強勁，亞洲貨幣今天幾乎全面走弱，而日本央行並未大幅干預匯率下，日圓走勢持續疲軟。根據台灣銀行牌告匯率，今天下午日圓現鈔賣出價一度來到0.2067，下探波段新低，哈日族可把握換匯甜甜價。

日本央行雖然今年3月決定揮別負利率，不過，由於美國聯準會（Fed）降息時間點不斷往後，美元持續強勢，日圓相比之下依舊跌跌不休，外界都在關注，美元兌日圓是否可能貶破160關卡。

根據台灣銀行今天牌告匯率，今天下午現鈔價一度下探0.2067低點，再度下探波段新低。如果用旅費新台幣5萬元來計算，跟今年初高點、1月2日的0.2217相比，今天足足可多換約1.63萬日圓，相當划算，若有赴日需求的哈日族，可把握換匯甜甜價。

美國剛出爐的財政部匯率政策報告指出，美元今年以來明顯反彈，主要是因為通膨比預期來得久，也因為對貨幣政策步調預測出現變化所致。自2022年10月以來，日本央行在今年4月、5月首次出手干預，透過出售美元、購買日圓方式，希望日圓不要貶那麼多。

匯率 日圓 日本央行

延伸閱讀

標普500指數再創高？ 瑞銀信心喊：三因素股市前景樂觀

聯準會放鴿怎預判？學者解析「利率點陣圖」：19位委員中17位贊成降息

聯準會要放鴿？學者分析2關鍵數據「通膨趨緩、經濟漸衰」：提早布局股債

華南金股東會／董事長張雲鵬：提升獲利三管齊下、三大措施求新求變

相關新聞

這家大公司股票19年0股利 股東會慘遭小股東砲轟

台電連年虧損，112年虧損1999億元，112年底累積虧損3826億元，股東當然無法獲配股利，21日股東會上，民股小股東...

日圓現鈔下探0.2067低點 再現換匯甜甜價

美元走勢持續強勁，亞洲貨幣今天幾乎全面走弱，而日本央行並未大幅干預匯率下，日圓走勢持續疲軟。根據台灣銀行牌告匯率，今天下...

台電股東會／爭取政府千億撥補 力拚今年損益兩平

台電21日召開股東常會，會中針對2023年財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。台電2023年稅後淨損1,999億元，...

自強號疑撞落石卡清水隧道 脫困乘客：比車禍還恐怖

台鐵一列由瑞穗開往樹林的新自強號，今天傍晚4時50分北上經過花蓮秀林鄉和仁路段，疑似撞擊到落石，傳出有6名乘客受傷且司機員骨折，列車卡在清水隧道無法行駛。花蓮鐵警指出，61歲陳姓司機手部出血性骨折，暫時沒有生命危險。 台鐵已派4033次區間車接駁，事發後乘客摸黑下車在隧道步行疏散，目前已陸續搭上4033區間車 台鐵表示，還在調查了解，目前現場採單線雙向通行，乘客已陸續下火車，會有火車接駁，受傷者送到崇德站，沒有受傷者送到花蓮站。

台電今召開股東會！力拚今年損益兩平 現場民股股東抗議

台電今天舉辦2024年度股東會，向股東說明台電近年除肩負穩定供電使命，也在國際燃料價格漲勢下協助國家穩定物價、照顧民生及...

雲林麥寮燃煤電廠將延役 用肺發電鄰近的南投人有話要說

針對台塑石化麥寮燃煤電廠1號機原本應在5月底合約到期除役，做為鄰近的南投縣，位在濁水溪的中上游，原本就遭遇河川的揚塵之害...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。