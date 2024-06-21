日圓現鈔下探0.2067低點 再現換匯甜甜價

美元走勢持續強勁，亞洲貨幣今天幾乎全面走弱，而日本央行並未大幅干預匯率下，日圓走勢持續疲軟。根據台灣銀行牌告匯率，今天下午日圓現鈔賣出價一度來到0.2067，下探波段新低，哈日族可把握換匯甜甜價。

日本央行雖然今年3月決定揮別負利率，不過，由於美國聯準會（Fed）降息時間點不斷往後，美元持續強勢，日圓相比之下依舊跌跌不休，外界都在關注，美元兌日圓是否可能貶破160關卡。

根據台灣銀行今天牌告匯率，今天下午現鈔價一度下探0.2067低點，再度下探波段新低。如果用旅費新台幣5萬元來計算，跟今年初高點、1月2日的0.2217相比，今天足足可多換約1.63萬日圓，相當划算，若有赴日需求的哈日族，可把握換匯甜甜價。

美國剛出爐的財政部匯率政策報告指出，美元今年以來明顯反彈，主要是因為通膨比預期來得久，也因為對貨幣政策步調預測出現變化所致。自2022年10月以來，日本央行在今年4月、5月首次出手干預，透過出售美元、購買日圓方式，希望日圓不要貶那麼多。