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談核能、麥電1號機延役 經濟部長郭智輝這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

再次談及核能議題，經濟部長郭智輝21日表示，經濟部目前不會有其它多餘的動作，當社會抱有一致的看法、有了新的決定後，經濟部必定會按照決定執行。

郭智輝今天上午出席財訊50周年慶祝茶會，受訪時被問及執政黨的「核能立場是否轉變」？郭智輝說，經濟部必須依現有法律規範行事，「未來怎麼做法，外面討論命題滿多的，我們都參考」。不過就經濟部的立場而言，目前不會有其它多餘的動作。

郭智輝還提到，關於外界討論的議題、先進科技都會納入參考，若未來社會達成共識、形成新決定，經濟部會再根據社會的決定行事。

媒體也詢問，賴總統任命和碩（4938）董事長童子賢擔任氣候變遷委員會副召集人，並鬆口在會中討論核電，是政府核能政策轉變嗎？對此，郭智輝表示，「我還不知討論到什麼樣的狀況」，據他了解，賴總統希望多聽一下大家意見，經濟部現在應該不會有什麼動作。

媒體又追問，會不會把「核能」放進去？郭智輝則表示：「我不太清楚，我沒有參與這個會議」。

此外，針對麥寮電廠1號機延後除役引發關切，郭智輝指出，麥寮電廠屬於民間電廠，和台電簽署供電契約，過去疫情期間，因購售電契約中的發電量還未發完，現在依契約要求給予延役。郭智輝強調，經濟部就是要依法行事，法的框架內規劃的就是經濟部要做的。

台電發言人蔡志孟則說，麥寮電廠1號機延役2025年是最後期限，屆時就算沒有發足電量，也不會再延長時間，「2026年以後就不會再補了，最多就是發到2025年底」。

蔡志孟還提到，麥寮電廠1號機今年5月31日合約到期前已提出，希望台電按照合約精神，考慮雲林縣政府要求減煤的不可抗力因素，台塑石化希望台電可以考量讓他們把短發的電量補足，台電考量此訴求並未破壞原合約精神，因此原則上會同意訴求。

台電 經濟部 電廠

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