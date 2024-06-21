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資安院今年擬擴大培訓 助攻金融醫療領域資安人才

中央社／ 台北21日電

資安院今天表示，今年將擴大各類別資安人才培訓課程，並和學研機構協作，規劃辦理金融、醫療類資安長高階領導班與資安事件應變工程師職能班，希望幫助各領域培訓資安專業人才。

國家資通安全研究院今天透過新聞稿指出，資安長變得非常搶手，源自金管會2021年12月28日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」並發布相關令釋，要求上市櫃公司依實收資本額大小等相關規範，應在2023年底前配置資訊安全主管與資訊安全人員。

資安院指出，去年資安院和台北科技大學共同辦理國內首屆資安長高階領導班後，再度跟北科大合作，今天開辦第二期資安長高階領導班，特別強化實務學習，加入豐富案例，講授資安法規與資安治理、資安風險與資安稽核、資安營運與資源分配、系統安全與資安應變及新興科技等5個核心課程，培訓企業資安長職務所需具備的資安策略規劃與治理專業職能。

資安院參考歐盟及美國的資安人才職能規範，制訂台灣資安長職務應具備的專業知識與工作技能等職能規範，讓國內資安長職能基準可以專業化、標準化，並跟國際接軌。

資安院說，本期課程安排學員到趨勢科技及奧義智慧科技等國內資安科技公司參訪，讓學員第一手了解國內資安產業最先進、有效的資安防護技術與管理作為。

資安院進一步表示，今年將擴大各類別資安人才培訓課程。資安院預計今年7月和逢甲大學合作，在台中地區開辦第三期資安長班，並依據中部地區中科、精密機械製造等產業特性，規劃適合中部地區的資安長培訓課程，以充實中部的資安高階管理人才。

北科大 資安

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