台電今召開股東會！力拚今年損益兩平 現場民股股東抗議
台電今天舉辦2024年度股東會，向股東說明台電近年除肩負穩定供電使命，也在國際燃料價格漲勢下協助國家穩定物價、照顧民生及減緩產業衝擊。面對財務虧損挑戰，台電表示為維持電業財務永續經營，保障民眾用電權益與社會經濟發展，將積極爭取政府撥補1000億元，同時強化台電財務營運，力拚今年損益兩平。
台電2024年股東會今天由台電董事長曾文生主持，並由總經理王耀庭向股東說明2023年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行及今年增資私募普通股情形，並針對去年度財務報告及營業報告書與虧損撥補進行承認。
現場有民股小股東，因常年虧損，小股東已多次要求台電買回股權，股東會上也再度提出，並到台前舉布條抗議。
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