全台跳電事故頻傳…備戰夏日用電旺季 台電尖峰負載上修至4119萬瓩

全台經常傳出跳電事故，電力供應穩定度受到質疑，經濟部長郭智輝也認為台電供電妥善率有待改善，同時，為了讓民眾對於台電供電能力更放心，將自7月起每月公告每天供電詳情，讓大家安心。同時，考量今年產業復甦狀況，經濟部已上修今年尖峰負載至4119萬瓩。

2023年瞬間尖峰負載為3961萬瓩，今年增加至4119萬瓩，台電發言人副總蔡志孟表示，尖峰負載會滾動式檢討，之前預測是4108萬瓩，能源署最新調整結果為上修至4119萬瓩，僅略微增加11萬瓩。11萬瓩從整個發電系統來看，是非常非常小的量，僅是略微增加，但台電會配合做一些調整。

台電逐月盤點下半年機組除役與新加入情形，今年7月核三1號機（95萬瓩）除役，但民營豐德電廠3號機（110萬瓩）加入供電；9月麥寮2號機（60萬瓩）除役，但同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩，考量天然氣調度，無法全開，但仍可貢獻發電60萬瓩，各月供電能力皆大於尖峰負載需求。

至於冬天空汙季（10至12月）雖然要配合減煤而減少發電，但因冬季用電負載較低，且有再生能源出力，加上12月大潭7號機（91萬瓩）及興達新1號機（130萬瓩）上線，台電表示，皆可滿足負載需求。