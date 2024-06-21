華電股東會／今年將持續參與台電強韌電網計畫標案
華電（1603）21日舉行股東會，針對今年營運策略，該公司指出，將持續參與台電強韌電網計畫標案，同時與同業策略合作開發離岸風電、海底電纜、陸域電纜及專案工程，以及參與再生能源開發專案，利澤工業區土地投入太陽能光電及儲能事業。
華電股東會首先確認去年財報，並通過息配發案，將配發1.3元現金股利。隨後並完成董事會改選，新任董事包括有陳鶴原、宏宇實業法人代表陳亮吟兩席；而王鶴松、曾勇義及吳高登三人擔任獨董。
展望今年營運，該公司在股東報告書指出，今年營運方針包括有：
一、配合台電強韌電網計畫，自2023年起投入5,000億元以上經費，161kV及345kV線路機電工程、線纜專案標及超耐熱導線空線路採購標案參與投標。
二、與同業策略合作開發離岸風電、海底電纜、陸域電纜及專案工程。
三、參與再生能源開發專案，利澤工業區土地投入太陽能光電及儲能事業。
四、持續推廣日本TOSTOM高性能鋁門窗系統，搶佔豪宅建築市場。同時將強化鋁帷幕牆生產效率，降低生產成本，爭取辦公大樓類型的帷幕牆訂單；加強全省經銷、直銷體系，擴大鋁門窗市場占有率；掌握研發技術，規劃符合市場需求的產品；針對台灣2026年邁入超高齡社會，研發無障礙設施鋁門窗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言