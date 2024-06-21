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聖保羅企業投資九億元 打造 AI 智慧節能烘焙工廠

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

投資台灣事務所21日通過四家中小企業擴大投資台灣，包含駿得、銳欣國際、震泰、聖保羅企業。其中，聖保羅將投資九億元，打造AI智慧節能烘焙工廠。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,503家企業超過2兆2,963億元投資，預估創造15萬2,556個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1,002家企業投資約4,742億元，帶來3萬6,642個就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。

聖保羅企業規劃在嘉義市西區打造結合智慧生產、文化觀光與永續環保為一體的「節能減碳智慧製造綠建築工廠」，建立自動化生產流程，提高生產效益與快速回應市場的多元需求。本案預計投資金額約九億元，可為嘉義地區創造71名本國就業機會。

駿得則將投資1.4億於台中大里廠區增設智慧化產線，運用IoT技術與MES系統，以減低人為失誤並提升製造品質；未來將在廠區安裝智慧電表，監控能源使用情形，並在機器設備加裝靜電式油霧回收機，以利循環利用，逐步施行節能減碳。

銳欣國際計畫投資3億元於台中后里區建置新廠，導入協作機器人與電腦伺服器控制設備，以提升生產效率擴大產能，另將減少產品包材，使用電子說明書與保固卡，及於新廠設置屋頂型太陽能發電設施，期望減少能源耗用，為保護環境盡一份心力。

震泰實業計畫投資3.5億元於彰化社頭鄉建置新廠，擬整合自動化設備與智能管理生產系統，達到智能化生產與品質檢測目的，以優化生產流程，並提高產能與品質；新廠將朝綠建築方式規劃，使用綠建材與設置雨水貯集滯洪設施，以符合淨零碳排的環保趨勢。

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