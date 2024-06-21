率團訪美會見黃仁勳、蘇姿丰？ 郭智輝：都在拜訪名單

經濟部20日宣布，經濟部長郭智輝21日晚將率團訪美，此行是否拜會輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長蘇姿丰？郭智輝今表示，都在拜訪名單，但考量行程安排，不確定是否一定見到。

郭智輝今出席財訊50周年活動，他會前受訪時表示，本次率團訪美，已安排要見幾位台灣籍、華籍的企業家。媒體追問，會見黃仁勳、蘇姿丰嗎？郭智輝說，都在名單內，但行程問題，能不能見到還不太清楚。

6月初台北國際電腦展（Computex）期間，郭智輝曾透露，已親自接洽至少有三家國際大廠來台投資AI的研發中心或資料中心。除了當時來訪的黃仁勳已透露有在台投資，以及隨後主動公布的亞馬遜AWS，外界揣測第三家可能是超微。

經濟部宣布，郭智輝21日晚率團訪美，並將出席美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），以及與美國重要企業及公協會交流。

經濟部表示，郭智輝將藉出訪傳達新政府施政理念、瞭解業者關切及需求，深化台美經貿關係。同時將利用訪美之行，拜訪重要美商鼓勵來台投資，促進台美供應鏈夥伴關係。

經濟部指出，本次美國在台協會籌組SelectUSA台灣代表團涵蓋半導體、化工、電子資通訊、生技、機械、航太及金融服務等產業。AIT亦籌組分團，邀集我企業、智庫及大專院校等推派代表，參訪美國各州以建立完整產業生態系為目標的「科技中心」（Tech Hubs）。

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