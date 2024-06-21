台電：麥電1延役2025年是最後期限 沒補發完也不會再延

麥寮燃煤電廠1號機「延役」到2025年底，經濟部長郭智輝21日表示，麥寮電廠是民間電廠，與台電有供電數量契約，因為契約電量還沒發完，所以依契約延役，把電發完。台電發言人副總蔡志孟說明，麥寮1號機的短發電量是多少，因為減煤時間長達7、8年，且減少發電的原因是減煤還是其他？台電需要時間精算後才能確認。

蔡志孟表示，麥電1號機今年5月31日合約到期前已提出，希望台電按照合約精神，考慮雲林縣政府要求減煤的不可抗力因素，台塑石化希望台電可以考量讓他們把短發的電量補足，台電考量此訴求並未破壞原合約的精神，因此原則上會同意訴求。

合約25年間，受雲林縣政府減煤影響而短發的電量究竟有多少？蔡志孟說，台塑石化有提出是50億度左右，但實際上度數為何，因為影響期間長達7、8年，合約執行中減少的電量，必須釐清是麥寮電廠自己的原因？還是減煤的原因，釐清原因需要時間，台電會再做詳細確認。

蔡志孟強調，給麥寮電廠的承諾是補足發電度數，一定不會超過麥寮1號機少發的度數，台電也希望碳排能盡快降下來，補發電量的期限就是2025年底，屆時就算沒有發足電量，也不會再延長時間，「2026年以後就不會再補了」，最多就是它少發多少度數就發到2025年底。