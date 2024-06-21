率團赴美參加SelectUSA 經長擬拜會黃仁勳蘇姿丰
經濟部長郭智輝今天將率團參加美國商務部舉辦的「選擇美國」投資高峰會，這是他接任經濟部長後首度出訪行程。郭智輝表示，有規劃拜會輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰等企業家。
郭智輝今天出席「財訊50周年慶祝茶會」，媒體關切他訪美行程是否拜會當地企業。郭智輝表示，確實有規劃拜會幾位台籍、華籍企業家，黃仁勳、蘇姿丰都在拜會名單中。但考量行程規劃問題，他說，「能不能見到，不太清楚。」
「選擇美國」投資高峰會（SelectUSA InvestmentSummit）將於23日至26日登場，今年美國在台協會籌組SelectUSA台灣代表團涵蓋半導體、化工、電子資通訊、生技、機械、航太及金融服務等產業。
經濟部今年也將率領19家台灣新創團隊赴美參與高峰會活動，以鼓勵拓展國際市場。依據2024SelectUSA Tech官方最新公布全球入圍80家新創名單，今年台灣共有9家新創團隊入選SelectUSA TechProgram，排名居首，比排名第2名的以色列多3家。
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