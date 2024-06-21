新創團隊秀台灣科技軟實力 登美國擴增世界博覽會AWE

全球最大的擴增世界博覽會AWE美國時間20日閉幕，台灣啟雲科技獲邀擔任論壇講者，成為台灣新創代表，演示多項AI與AR領域的創新應用，以及最新的智慧AR互動設備，大秀台灣的科技軟實力。

啟雲科技去年獲得台灣數位發展部AI機構認證，並且是與Meta、Snapchat、Tiktok等全球知名社群平台合作的官方技術夥伴。

2024年AWE博覽會18日起在美國洛杉磯登場，一連舉行3天。AWE為全球最大的擴增世界博覽會，專注於虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR），和人工智慧（AI）、生物連結、觸覺、5G等相關應用，是XR業界專業人士的重要活動。

啟雲科技發布新聞稿指出，台灣新創團隊啟雲科技全球行銷經理薛如君，今年獲邀擔任論壇講者，成為台灣新創代表，她演示多項最新的智慧AR互動設備和技術，像是「AR 3D Hub」為1款跨螢多屏的裸視3D互動機台，可滿足近距互動觀賞需求，實現近場式3D體驗。

「AR Lounge」則是整合AI技術應用，可移動、互動、操作方便等多重功能合一的超級工作站，可滿足互動娛樂所需快速產製數位內容、降低成本及拓展粉絲經濟的全新商業應用服務。

2024台北國際電腦展（COMPUTEX）因全球AI大咖雲集而引起全球矚目，台灣科技實力雖然堅強但偏重硬體，啟雲科技董事長暨執行長丘立全過去曾擔任趨勢科技台灣區總經理、訊連科技全球通路事業群副總經理，在台灣兩大軟體公司都任職過，他對中央社記者表示，「現行產業趨勢已是將資訊科技、藝術創意匯流的娛樂經濟」，啟雲科技順勢迎接3D、AR及AI的科技潮流，精進軟體底層技術，再結合台灣硬體廠商技術優勢，不斷創新研發挑戰各種可能性。

啟雲8月底預計還會再受邀到新加坡舉行的AWEAsia 2024發表演說，展示台灣的科技軟實力。

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