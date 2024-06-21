台電今股東會 112年虧損1999億元 力拚今年損益兩平

台電21日召開股東會，會中針對2023年財務報告及營業報告書與虧損撥捕進行承認。台電112年稅後淨損1999億元，累計虧損至112年底為3826億元。台電發言人副總蔡志孟表示，今年電價已調高，加上近期能源價格回跌，以及行政院撥補1000億元後，今年可力拚損益兩平。

由於經濟部長郭智輝先表態，不認同政府撥錢補助台電，未來行政院的補助是否可能有變數？蔡志孟表示，台電的電價沒有十足的反應，相當於台電補貼了用電戶，其中對民生用電的補貼有8百多億元，對產業用電應調整未調整的部分，也有3百多億元，電價未足額反應調漲的就有1千多億元，「其實政府給台電的撥補，不是在補台電，而是在補給全民」。

台電有民股小股東，因常年虧損，小股東已多次要求台電買回股權，股東會上也再度提出，蔡志孟表示，會做相關研議，台電的民股股東滿多，要用多少錢收購？如果用票面價格收購，可能會有股東不願意，民股股東的意見需要收集一下，台電有在研議相關議題，若有進展會對外說明。

蔡志孟說，收購民股股權也得等到台電財務狀況優良時進行，會比較妥善，且其可行性如何，還需要再研議。