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美財政部匯率政策報告出爐 台灣續列匯率操縱「觀察名單」 央行回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國財政部21日公布半年度匯率政策報告，檢視期間為2023年全年，這次未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟將中國大陸、德國、馬來西亞、新加坡、越南、台灣續列為觀察名單，另新增日本為觀察名單。對此，中央銀行火速發布新聞稿說明，台灣續列觀察名單，主要是貿易順差因素所致。

央行解釋，美國財政部匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達481億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為13.9%、台灣央行淨賣匯約28億美元、GDP之-0.4%（美國財政部標準為淨買匯）。因台灣僅觸及前兩項美方檢視標準 ，因此續列為觀察名單。

美方報告認為，新台幣匯率走勢主要受到美國及全球總體經濟趨勢等影響，並對台灣提出三點建議，一，宜採行審慎的政策搭配措施，以更能抵禦外部衝擊，並改善經濟結構性問題以降低外部失衡；二，密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險；三，央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

央行強調，台灣與美國財政部溝通管道順暢；上述美方相關建議實與央行經營目標及匯率政策一致，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

央行解釋，本次美國財政部匯率政策報告之三項檢視標準為：(1)對美商品及服務貿易順差逾150億美元；(2)經常帳順差對GDP比率逾3%或依美國財政部模型估算該經濟體有龐大經常帳缺口；(3)淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。

央行在6月6日財委會專案報告亦曾指出，新台幣匯率走勢主要受到國際美元走勢之影響，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素（如短期資金大量進出）與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

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