美將台灣續列匯率操縱國觀察名單 央行：美方建議與央行政策一致

美國財政部在台北時間21日公布半年度匯率政策報告，將台灣繼續列為觀察名單。中央銀行下午發布新聞稿表示，央行與美國財政部溝通管道順暢，美方相關建議也與央行經營目標及匯率政策一致，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

意即新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素如短期資金大量進出，與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

美國財政部發布的半年度匯率政策報告，檢視期間為2023年全年，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟將中國大陸、德國、馬來西亞、新加坡、越南、台灣續列為觀察名單。另新增日本為觀察名單。

本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達481億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為13.9%、本行淨賣匯約28億美元（GDP之-0.4%）。因台灣僅觸及前兩項美方檢視標準，所以繼續被列為觀察名單。

這三項檢視標準為：1、對美商品及服務貿易順差逾150億美元；2、經常帳順差對GDP比率逾3%或依美國財政部模型估算該經濟體有龐大經常帳缺口；3、淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月(含)以上為淨買匯。

美方報告認為，新台幣匯率走勢主要受到美國及全球總體經濟趨勢等影響，對我方提出下列建議：宜採行審慎的政策搭配措施，以更能抵禦外部衝擊，並改善經濟結構性問題以降低外部失衡；密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險；央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。