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賴總統：台灣產業發展逢天時地利人和 籲團結創未來

中央社／ 台北21日電
賴清德總統上午出席財訊50周年慶祝茶會。記者葉信菉／攝影
賴清德總統上午出席財訊50周年慶祝茶會。記者葉信菉／攝影

總統賴清德今天表示，台灣經濟產業發展恰逢天時、地利、人和，呼籲各界團結，共同開創更美好的未來，拚經濟也是政府最重要的政策；台灣作為民主國家，備受國際社會重視，半導體、ICT產業更在供應鏈重組浪潮扮演要角。

財訊今天舉辦50周年慶祝茶會公布「台灣影響力人物」獎，賴總統出席活動為得獎企業家頒發獎項。

賴總統指出，今天的影響力人物得獎者是台灣經濟、產業和社會發展非常有貢獻和影響力的人士，來自不同領域，主要可分成3類，分別為產業開創者、世代傳承者和新創者。

賴總統指出，產業開創者包括長春集團創辦人林書鴻，在台灣經濟轉型、產業進步時注入重要力量；世代傳承者在瞬息萬變的時代中，兼具守成和創新並非易事；新創者是未來持續耕耘、播種的年輕力量。

賴總統表示，台灣人口和土地面積在全世界占比雖然不大，但是台灣經濟實力、產業力量獲得國際肯定。台灣GDP從新台幣17兆元成長至23兆元，成長為全球第21大經濟體，貿易是全球第9大，股市市值贏過德國，是非常難得的成績。

展望未來，賴總統表示，台灣經濟產業發展恰逢天時、地利、人和，呼籲大家團結，開創台灣更美好的未來。

他進一步說，在天時方面，30年前地緣政治變動對台灣造成衝擊，現在再度面臨地緣政治動盪，民主的台灣位居關鍵地位，在新產業鏈重組之際，占有一席之地。

賴總統表示，隨著全面智慧化時代來臨，台灣科技產業表現優異，世界繁榮發展需要台灣，台灣對國際社會可以有所貢獻，也須掌握難得的機會。

地利方面，賴總統表示，台灣作為民主國家，位於對抗極權主義的第一線，備受國際社會重視，在供應鏈重組過程中位居樞紐地位，台灣半導體、ICT產業和隱形冠軍皆扮演重要角色。

人和方面，賴總統說，「大家都是身經百戰，大家都有力量」，政府一定會和各界站在一起，拚經濟是前總統蔡英文最優先政策，也是新政府最重要政策。

半導體 周年慶 新台幣 賴清德

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