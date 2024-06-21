快訊

「夏至」到！3星座3生肖財氣逼人！天秤旅行財運大開、2生肖有意外之財

泰國買中國潛艦一波三折，與美國關係漸行漸遠？

今天夏至高溫上看37度！午後有大雷雨 吳德榮曝颱風生成機率

富邦證券與 Oomii Inc. 簽約 啟動上市輔導計畫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券與Oomii Inc.於6月20日舉行上市輔導簽約儀式，由富邦證券董事長程明乾(右)與Oomii Inc.董事長陳台國(左)代表簽約。(富邦證券/提供)
富邦證券與Oomii Inc.於6月20日舉行上市輔導簽約儀式，由富邦證券董事長程明乾(右)與Oomii Inc.董事長陳台國(左)代表簽約。(富邦證券/提供)

富邦證券與Oomii Inc. 6月20日舉行上市輔導簽約儀式，由富邦證券董事長程明乾與Oomii Inc.董事長陳台國代表簽約。富邦證券將透過上市輔導計畫，引入資本市場資金，協助Oomii Inc.朝下一階段目標邁進，包括銜接數位雲端AR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。產業的上下游產業鏈，吸納優秀的AR創新人才加入。Oomii Inc.未來將藉由資本市場力量，成為具備數位雲端AR產業整合技術服務能力的公司，將事業版圖國際化。

程明乾出席簽約記者會時表示，Oomii Inc.為新創獨角獸企業，積極響應政府政策，選擇在台上市。Oomii Inc.在董事長陳台國的熱情帶領下，展現出無所畏懼精神，也讓各界對公司的未來表現充滿期待。富邦證券十分榮幸與Oomii Inc.簽訂上市輔導契約，將協助其以台灣資本市場為後盾增加能見度，創造股東與公司雙贏。

Oomii Inc.董事長陳台國表示，Oomii集團成立於2018年，專注於AR/MR【MR】混合實境（Mixed Reality，MR）是把現實世界與虛擬世界融合在一起，建立出一個新的環境及符合視覺上所認知的虛擬影像，在MR之中的現實世界物件能與數位世界中的物件共同存在並即時互動，可以說是真實環境、擴增實境、擴增虛擬與虛擬真實環境的混合。智能穿戴裝置軟硬體系統整合解決方案，目前採用智慧財產權【智慧財產權】智慧財產權（Intellectual Property Rights\, IPR）指人類以本身的思想創作產生之精神上或智慧上的無形產物，包括音樂、書籍、畫作、電腦軟體、發明專利、商標等。為了保護這些精神智慧產物，以立法方式賦予創作人專屬享有的權利，例如商標專用權、專利權與著作權。IP授權服務商業模式，獨創AR/MR全像顯影技術，目標產品是AI+AR智慧眼鏡、精準醫療應用及藥物分子開發，為極具研發能量及發展潛力的新創企業。

根據WHO【WHO】世界衛生組織（World Health Organization，WHO）簡稱為世衛組織或世衛，是聯合國專門機構之一，也是全球最大的政府間公共衛生組織，總部設於瑞士日內瓦。WHO的宗旨是「使世界各地的人們盡可能獲得高水準的健康」，主要職能包括促進流行病和地方病的防治、提供和改進公共衛生、疾病醫療和有關事項的教學與訓練、推動確定生物製品的國際標準。截至2022年，WHO共有194個成員國。統計，全球約有2億人有視力受損或視覺障礙。Oomii Inc.研發團隊成功運用雷射視覺輔助科技導入AI+AR智慧眼鏡，已於2024年5月取得美國FDA認證並已獲多國專利認證。Oomii Inc.致力於在各領域上開發全新應用，也會持續強化核心優勢與價值，未來將有計畫性地將目標產品擴展至美國、日本、台灣市場，拓展國際AR商機。

AR 富邦 董事長

延伸閱讀

輝達設廠首選新竹⋯房價準備破百萬？網戲稱：美食沙漠OUT！

全球最大生技展BIO 80家廠商機構展示台灣優勢

黃仁勳AI主題演講背景秀出南台科大 學生熱議校方榮幸

仁寶股東會／董座預告：智慧醫療、精準醫療成果將顯現

相關新聞

麥寮電廠延役 環團：賴政府德跳票

台電和台塑石化麥寮燃煤電廠簽訂廿五年的購電合約，其中一號機應在上月底中止運作合約並除役，不過，台電昨天表示，由於該機組發...

新聞幕後／減碳放一邊 核電歸零燃煤補上？

昨天環團與能源界討論最熱烈的話題是台塑集團旗下的麥寮燃煤電廠要延役，因為經濟部長郭智輝才剛說二○二八年前台灣都不會缺電，...

冷眼集／麥電延役 成了賴政府照妖鏡

總統賴清德上任滿月，宣布在府內新設三個委員會，分別聚焦在國家氣候變遷對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大領域，其中兩...

「六接」管線及儲槽 地方憂安全性

麥寮汽電公司從二○二一年起即規畫麥寮電廠將以天然氣取代煤炭，同時預計雲林六輕園區南側新建液化天然氣接收站及儲氣、汽化等設...

張麗善支持煤轉氣 呼籲中央加速

環團昨要求雲林縣長張麗善應拒絕麥寮電廠延役。張麗善說，麥電售電給台電屬商業行為，縣府無法介入，為保護縣民健康，她支持麥電...

郭智輝：將公告有多少電、用多少電

近期全台停、跳電事件頻傳，電力供應是否穩定，再引發關注。經濟部長郭智輝昨重申「沒有缺電」，七月起將完全公告有多少電、會用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。