麥寮電廠延役 環團：賴政府德跳票

台電和台塑石化麥寮燃煤電廠簽訂廿五年的購電合約，其中一號機應在上月底中止運作合約並除役，不過，台電昨天表示，由於該機組發電量還沒達到原合約目標，在二○二五年底以前，都可補發電量。此舉引發環團及當地居民不滿，質疑經濟部說不缺電，卻讓機組延役，痛批賴政府大跳票，要求經濟部與台電不能跟台塑化展延合約期限。

即將進入夏季用電高峰，但隨著核三廠一號機即將在下月停機，已開始遞減運轉；如今又傳即將合約到期除役的全台最大民營燃煤電廠麥寮電廠，經濟部擬與麥寮續約，再次引發外界救援電力的聯想。

專家：罹癌率增政策殺人

台塑石化麥寮電廠有一號機、二號機、三號機，全為燃煤機組，裝置容量各為六十萬瓩；根據經濟部能源署二○二三年至二○二九年電力供給規畫，一號機除役時間為今年五月底，二號機為九月，三號機則在明年十月除役。

日前傳出郭智輝在與媒體餐會上的簡報上稱，麥寮煤電不再列為經濟部的除役目標，消息傳出，引發環團及當地居民不滿，昨天北上立法院舉行記者會。彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文表示，國內外的研究都一致發現石化廠周遭居民的罹癌率增加，而六輕之中最主要的汙染來源就是燃煤電廠，經濟部說不缺電，如今卻更改原本計畫讓麥寮電廠延役，根本是違反環境正義的政策殺人。

居民：郭智輝歧視雲林人

環境權保障基金會研究員林彥廷說，麥寮電廠除役勢在必行，否則將是未履行二○一七年中南部居民對於空汙改善的期待，呼籲雲林縣政府、經濟部務必在二○二五年準時讓麥寮電廠除役，並要求麥寮電廠提出勞工與周遭社區居民的公正轉型計畫。

六輕汙染傷害聯合求償自救會會長黃源河表示，郭智輝上任不到一個月，就和甫於上周五卸任的台塑化前董事長陳寶郎牽手大跳政商探戈，讓癡癡等麥電「燒土炭」走入歷史的雲林鄉親再次脫煤夢碎，郭智輝簡直是在歧視雲林人。

台電昨上午回應環團記者會訴求時，原本表示履約問題還在商談中，並未承認，沒想到傍晚情勢急轉直下，經濟部指示由台電宣布，麥寮一號機先前因配合雲林縣政府調整操作許可證的生煤用量，導致合約期間部分電量未發足，履約不完全，麥寮電廠向台電提出將短發電量繼續發完的要求，在麥寮一號機可合法履約的前提下，同意於二○二五年底前補發。

麥電：逐步轉型燃氣發電

麥電則表示，二○二一年起著手規畫以天然氣取代煤炭，去年四月已取得環評核准函，目前等待台電公告二○二九年電力採購招標案後，若能順利得標，麥寮發電廠將逐步轉型為燃氣發電，考量轉型過渡期間電力供應穩定，台電與麥電同意完整履行一號機組合約，將先前電力短發不足量予以補足，除保障麥電對當年開放民營電廠申設及長約的信賴，也能協助提升國家電力調度彈性。

至於根據合約的短發電量有多少？台電發言人副總蔡志孟表示，雖然台塑化有提出數字，但台電還需要核實，並未對外說明。

由於麥寮二號機合約也將到期，蔡志孟表示，麥寮二號機也有被要求減煤，不過到目前為止，台電並沒有收到台塑化延長二號機發電時間的要求。台塑化高層也證實未談到二、三號機合約屆期後處置情況。