傳產接單 看到回穩跡象

5月 外銷訂單【外銷訂單】外銷訂單是指我國外銷廠商收到的所有外國訂單。外銷訂單金額的變動，可迅速反映各類貨品出口景氣的消長情形。由於台灣經濟大量依賴對外貿易，外銷訂單金額可說是預測景氣狀況的重要領先指標。相較於海關出口金額統計，外銷訂單金額更能反映未來市場動向。 表現優於預期，傳產接單似亦出現回穩跡象。經濟部指出，5月機械產品接單金額16.6億美元，年減0.5%，距離轉正僅一步之遙。主要是自動化設備接獲來自中國大陸一次性大單，以及線性滑軌、滾珠螺桿亦有大陸廠商回補庫存。

經濟部統計處長黃于玲分析，機械貨品接單在低基期效應下，加上客戶持續回補庫存，6月有機會轉為正成長。惟景氣處在轉折階段，短期難免出現波動，未來可能持續在正負之間波動。

黃于玲分析，因全球景氣復甦步調不一，業者對設備投資仍偏謹慎保守，導致機械產品接單長期呈負成長，2023年部分月分甚至減幅達二、三成，5月減幅縮小至0.5%，主要是來自中國大陸機械訂單出現正成長。

其他傳產貨品5月接單亦有止穩跡象。黃于玲分析，化學品及塑橡膠製品因下游客戶回補庫存，加上部分原物料價格上漲，如石油價格回升、塑膠製品價格上揚，帶動接單分別年增17.1%、8.5%。

黃于玲表示，基本金屬部分需求回溫，上游鋼板需求仍疲弱，景氣處在轉折時，難免波動，但鋼價仍有支持，基本金屬訂單年減1.5%。

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