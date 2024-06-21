前五月我外銷訂單 海外生產比重寫近15年最低

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
今年前五月我國外銷訂單海外生產比降至47.7%，為近15年同期最低。聯合報系資料照
今年前五月我國外銷訂單海外生產比降至47.7%，為近15年同期最低。聯合報系資料照

經濟部統計處長黃于玲昨（20）日指出，今年前五月我國外銷訂單【外銷訂單】外銷訂單是指我國外銷廠商收到的所有外國訂單。外銷訂單金額的變動，可迅速反映各類貨品出口景氣的消長情形。由於台灣經濟大量依賴對外貿易，外銷訂單金額可說是預測景氣狀況的重要領先指標。相較於海關出口金額統計，外銷訂單金額更能反映未來市場動向。海外生產比降至47.7%，為近15年同期最低，主因AI伺服器移回台灣生產。目前全球八至九成AI伺服器皆由台灣生產。

經濟部指出，今年5月外銷訂單海外生產比47.7%，年減1.8個百分點；今年前五月海外生產比亦為47.7%，較去年同期大減3.4個百分點。黃于玲認為，隨著供應鏈轉移，在未來一段時間，外銷訂單海外生產比仍會持續下降。

黃于玲指出，外銷訂單海外生產比下降，主要是資訊通信產品海外生產比下降，今年5月資訊通信產品海外生產比為80.8%，較上年同月減少7.4個百分點，主因AI伺服器移回台灣生產。

從接單地區來看，經濟部指出，5月自東協接單金額為90.5億美元，創歷年同月新高，年增19.7%。黃于玲說，東協訂單持續大幅成長主要原因有二，一是受惠供應鏈轉移，因而增加對我中間產品訂單；二是東協已成新興消費市場，對我資通訊、電子產品下單亦增加。

此外5月來自中國大陸及香港的訂單金額為107.2億美元，為歷年同月第四高，年增10.1%，表現不弱，以電子產品增17.2%較多。黃于玲說，中國大陸今年前五月出口呈現成長，在兩岸分工態勢下，帶動對我中間產品之訂單需求。

5月我來自美國訂單150.6億美元，為歷年同月第三高，年增3.1%，以電子產品增加6.4億美元或增11.9%較多。

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