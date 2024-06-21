國泰金調查 66%民眾預期通膨高於2%

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金（2882）昨（20）日公布6月國民經濟信心調查結果顯示。聯合報系資料照
國泰金（2882）昨（20）日公布6月國民經濟信心調查結果顯示。聯合報系資料照

國泰金（2882）昨（20）日公布6月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對景氣現況、景氣展望樂觀指數、大額消費意願及耐久財消費意願指數全數走揚，此外，超過一半、52%的民眾預期今年經濟成長率將在3%以上，另也有66%的民眾預期，今年通膨率仍將高於2%的通膨警戒線。

國發會最新公布的4月景氣對策信號【景氣對策信號】又稱「景氣燈號」，是以五種不同信號燈來代表景氣狀況的一種指標，由貨幣總計數M1B變動率等九項指標構成。每月依各構成項目的年變動率變化，與其檢查值作比較後，視其落於何種燈號區間給予分數及燈號，並予以加總後即為綜合判斷分數及對應之景氣對策信號。其中，「綠燈」表示景氣穩定；「紅燈」表示景氣熱絡；「藍燈」表示景氣低迷；「黃紅燈」及「黃藍燈」二者代表宜密切觀察後續景氣是否轉向。提升至黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚。國泰金調查顯示，6月景氣現況樂觀指數自上月的6大幅走高至16，為近兩年半高點；展望樂觀指數同步從2增至9.3，為三個月新高。另外，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同時上揚，分別從11.5增至14.5、-8.3升至-5.4，其中大額消費意願為三個月高點。

主計總處預估今年經濟成長率為3.94%，通貨膨脹【通貨膨脹】通貨膨脹（Inflation）是指整體物價水準持續上漲。一般常用消費者物價指數（CPI）年增率來衡量通貨膨脹率。通膨的肇因可分為二類，一是需求拉動型，即總需求大於總供給時，導致物價上漲；二是成本推動型，主要是勞動、土地等生產要素成本增加，進而推升物價。一般而言，溫和的通膨是經濟成長所必要的。率2.07%。國泰金調查結果顯示，民眾對今年台灣經濟成長率平均預期值落在2.8%，有52%民眾認為今年經濟成長率會在3%以上。而民眾對於今年平均通膨預期值落在2.32%，有66%民眾認為通貨膨脹率會高於2%。

相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

關於民眾對於影響今年台灣經濟成長的主要因素調查，34.6%民眾認為最主要是高通膨壓抑全球需求，20%的民眾認為全球景氣衰退是重要關鍵，14.2%民眾傾向認為是美中關係緊張，10.7%民眾則覺得是地緣政治議題造成金融動盪。

國泰金 景氣對策信號

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