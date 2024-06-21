國泰金調查 股民信心爆棚…但買房意願下滑

台股好強，股民信心爆棚。國泰金控（2882）昨（20）日發布6月國民經濟信心調查結果，看好台股的樂觀指數從5月的14.4大漲至24.5，終結連兩跌並為三個月高點；風險偏好指數則從19.5走高至23.3，終結連兩降同為三個月高點；且預期未來半年台股持續上漲的比率將近一半、達47.3%，為近13年半最樂觀紀錄。

國泰金昨天發布有「庶民經濟指標」之稱的國民經濟信心調查結果，由於調查期間，主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，國際股市區間震盪偏升。調查結果顯示，民眾對台股的樂觀指數、風險偏好指數全數走揚。

股市樂觀指數

台股指數飆高創造財富效果，國內房市熱滾滾、房價也居高不下，國泰金控調查顯示，6月買房、賣房意願指數走勢「兩樣情」，買房意願指數從前一個月的-38下滑至-38.4，賣方意願反向激升，不僅連兩月轉正數，6月更從前一個月的0.7大漲至6.7，寫下2014年8月以來、近十年新高水準。

在本次調查裡，對於目前是否為買房時機，22.7%的民眾認為「是」，但有高達61%的民眾回應「不是」；反觀目前是否為賣房時機，有43.9%的民眾回覆「是」，為2014年8月以來、近十年最高水準；認為目前並非賣房時機的民眾僅有37.2%，較前一個月下滑2.5個百分點。

國泰金本月調查的時事題為「民眾對於影響2024年台股指數走勢的主要因素調查」，結果顯示：27%的民眾認為，全球財政與貨幣政策的寬鬆程度為影響台股走勢的主因；25.6%民眾覺得台灣經濟成長及企業獲利表現影響最大；24.1%民眾認為是美股走勢牽動；另17.1%民眾表示兩岸關係穩定度為重要因素。相較之下，僅1.4%的少數民眾認為，中國大陸股市表現為影響台股的主要因素。

國泰金6月調查是在2024年6月1日至7日間進行，針對國泰人壽官方網站會員以及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收1萬5,821份有效填答問卷。



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