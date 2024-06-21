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燃煤有害空品 專家：致癌症、慢性病風險

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

經濟部擬開放麥寮一號機延後除役，引發救援電力聯想，台大公衛學院教授陳秀熙指出，燃煤對空氣造成汙染，外界已有共識，科學上也證實懸浮微粒PM2.5產生健康疑慮，隨使用燃煤發電時間，也造成不同的問題，若要啟動燃煤措施，建議備妥防範機制，減低急性健康效應。

肺癌蟬聯國人十大癌症之首多年，成為新國病，當中不少人都沒有抽菸史，被懷疑與環境因素有關。

陳秀熙說，燃煤對空氣品質產生的影響，會從局部慢慢擴大到其他地區，同時也要考量溫、濕度等大氣條件，在短期燃煤三至六個月的情況下，可能使民眾產生氣喘、急性肺病與心血管疾病等急性症狀；十年以上的長期使用，會讓空氣汙染指數無法下降，產生癌症和慢性病風險。

北醫附醫胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，PM2.5的懸浮微粒進入肺泡會導致發炎，PM10會影響口腔、鼻腔等上呼吸道系統。若空氣品質狀況不好，在室內環境，可以透過避免開窗、使用空氣清淨機等措施，室外則要透過戴口罩等方式，減少懸浮微粒進入體內。

PM2.5 癌症 空氣品質

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