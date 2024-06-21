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外銷訂單連三紅優於預期 經濟部：第2季會比第1季好、並呈逐季上揚

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部昨（20）日發布5月外銷訂單。 聯合報系資料照
經濟部昨（20）日發布5月外銷訂單。 聯合報系資料照

經濟部昨（20）日發布5月外銷訂單【外銷訂單】外銷訂單是指我國外銷廠商收到的所有外國訂單。外銷訂單金額的變動，可迅速反映各類貨品出口景氣的消長情形。由於台灣經濟大量依賴對外貿易，外銷訂單金額可說是預測景氣狀況的重要領先指標。相較於海關出口金額統計，外銷訂單金額更能反映未來市場動向。金額488.9億美元，年增7%，連三紅，表現優於市場預期。經濟部統計處長黃于玲表示，在AI需求強勁帶動下，今年外銷訂單將回到成長軌道，第1季確定是谷底，第2季會比第1季好，並呈逐季上揚。

經濟部預測6月外銷訂單金額490億至510億美元之間，年增11%至15%；第2季接單金額1,450億至1,470億美元之間，年增約一成，將結束連七季的負成長，轉為正成長。今年上半年接單預計年增約4%。

近一年外銷訂單金額及成長率
近一年外銷訂單金額及成長率

黃于玲表示，5月接單優於預期主要有四大原因。一是受惠於AI需求強勁，帶動AI伺服器、顯示卡、晶圓代工接單成長；二是廠商庫存去化告一段落而開始回補；三是部分原物料價格上漲，第四是低基期效應顯現，推升接單表現。

黃于玲分析，AI需求強勁主要反映在資通訊產品及電子產品接單。5月資訊通信產品接單140.6億美元，創歷年同月新高，年增11.4%；電子產品接單168.9億美元，為歷年同月次高，年增9.2%，由於AI及高效能運算等新興科技應用需求持續擴增，帶動晶圓代工、晶片通路等接單增加。

經濟部統計，5月光學器材因大尺寸電視面板價格續漲，帶動面板接單增加，加上光學鏡頭接單成長，接單金額17.7億美元，年增7%，表現不弱。

外界關切在今年消費性電子展過後是否出現備貨潮？黃于玲表示，包括像筆電、手機等消費性電子產品接單稍有增加，但未到明顯成長地步，就側面了解，今年前五月我國筆電四大代工廠出貨數量呈年增2%，初步看來有慢慢回溫。

5月主要接單地區概況
5月主要接單地區概況

黃于玲認為，AI需求強勁態勢確定，至於消費性電子產品等終端需求在5、6月亦可能回穩，部分貨品或地區需求出現回溫，但要各貨品全面回溫，目前還沒看到。

黃于玲表示，今年接單會回到成長軌道，第1季是谷底，第2季會比第1季好，逐季往上走，惟成長力道則要看終端需求回升情況，在當前高利率環境下，要看消費力道及投資意願是否回穩；此外，地緣政治風險仍在，美中貿易紛爭未歇，都會影響外銷訂單成長動能。


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