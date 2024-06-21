郭智輝：將公告有多少電、用多少電

近期全台停、跳電事件頻傳，電力供應是否穩定，再引發關注。經濟部長郭智輝昨重申「沒有缺電」，七月起將完全公告有多少電、會用到多少電，全部公開讓民眾了解，讓大家可以安心。針對賴總統表示第四天然氣接收站及核電廠是否延役等問題可在總統府成立的委員會討論，郭智輝說，希望收攏社會更多意見作為參考，再來做後續進行，「現在還談不到，經濟部要怎麼做。」

小琉球、內湖科學園區、西門町等地近日接連發生停跳電，郭智輝昨在立法院受訪表示，已經講過很多次「並沒有缺電」，為了讓大家能夠了解，經濟部將把七月到十二月，下半年每個月充分供電的基載電力，以及每天維修降下多少電、會供應多少電，公告給民眾了解，讓大家可以安心。

至於賴總統表示四接及核電延役可在 氣候變遷【氣候變遷】氣候變遷（Climate Change）是指氣候在一段時間內的波動變化，近年對氣候變遷討論最多的是有關產業政策對當代氣候的影響，尤其是全球暖化問題。由於大氣和海洋中二氧化碳等溫室氣體過量，溫室效應導致全球溫度升高，並引發乾旱、洪災、熱浪等各種極端天氣，氣候變遷也改變了自然生態，造成海平面上升、海洋酸化、資源短匱，乃至使得農產歉收，帶來糧食危機。 委員會共同討論，研究出比較好的解決方案。郭智輝說，成立委員會就是希望能夠收攏社會更多的意見，經濟部根據大家的討論、學者專家的評估，再來做後續的進行。

另外，對於有媒體報導稱，郭智輝日前在一個校友群組中轉發一則政論節目片段，並附上訊息「好恐怖啊！聽完明居正教授…中共所安排的布局，原來台灣國家的立院早就在中共掌控中！」等文字。

郭澄清，收到訊息後沒有完全看完就轉發，這是他的壞習慣，以後會很謹慎。