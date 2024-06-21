AI強拉 5月外銷訂單 連3紅

經濟部昨廿日發布五月 外銷訂單【外銷訂單】外銷訂單是指我國外銷廠商收到的所有外國訂單。外銷訂單金額的變動，可迅速反映各類貨品出口景氣的消長情形。由於台灣經濟大量依賴對外貿易，外銷訂單金額可說是預測景氣狀況的重要領先指標。相較於海關出口金額統計，外銷訂單金額更能反映未來市場動向。 金額為四八八點九億美元，年增百分之七，為連續三個月正成長，表現優於市場預期。經濟部統計處長黃于玲表示，在ＡＩ需求強勁帶動下，今年外銷訂單將回到成長軌道，第一季確定是谷底，第二季會比第一季好，並呈逐季上揚。但提醒，地緣政治風險仍在，美中貿易紛爭未歇，都會影響外銷訂單成長動能。

黃于玲表示，今年接單會回到成長軌道，「今年第一季是谷底」，第二季會比第一季好，逐季往上走，成長力道則要看終端需求回升情況，在高利率環境下，要看消費力道及投資意願是否回穩。

外界關切在今年消費性電子展過後是否有出現備貨潮？黃于玲表示，包括像筆電、手機等消費性電子產品接單稍有增加，但未到明顯成長地步，就側面了解，今年前五月我筆電的四大代工廠出貨數量呈年增百分之二，初步看來有慢慢回溫。

黃于玲認為，ＡＩ需求強勁態勢確定，消費性電子產品等終端需求在五、六月亦可能回穩，有部分貨品或地區需求有出現回溫，但要各貨品全面回溫則還沒看到。

經濟部預測六月外銷訂單金額四百九十億至五百一十億美元之間，年增百分之十一至百分之十五；第二季接單金額一千四百五十億至一千四百七十億美元之間，年增約一成，結束連七季負成長，轉為正成長。今年上半年接單預計年增約百分之四。

黃于玲表示，五月接單優於預期主要有四大原因。一是受惠於ＡＩ需求強勁，帶動ＡＩ伺服器、顯示卡、晶圓代工接單成長；二是廠商庫存去化告一段落而開始回補；三是部分原物料價格上漲，第四是低基期效應顯現，推升接單表現。

黃于玲分析，ＡＩ需求強勁主要反映在資通訊產品及電子產品接單。五月資訊通信產品接單一百四十點六億美元，創歷年同月新高紀錄，年增百分之十一點四；電子產品接單一六八點九億美元，創歷年同月第二高，年增百分之九點二，拜ＡＩ及高效能運算等新興科技應用需求持續擴增，帶動晶圓代工、晶片通路等接單增加。

經濟部統計指出，五月光學器材因大尺寸電視面板價格續漲，帶動面板接單增加，加上光學鏡頭接單成長，接單金額十七點七億美元，年增百分之七，表現不弱。