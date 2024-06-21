張麗善支持煤轉氣 呼籲中央加速

環團昨要求雲林縣長張麗善應拒絕麥寮電廠延役。張麗善說，麥電售電給台電屬商業行為，縣府無法介入，為保護縣民健康，她支持麥電從燃煤發電轉型燃氣發電，且依空汙法規定，沒理由不給麥電展延，呼籲經濟部應盡快說清楚能源政策及用電規畫，加速電廠轉型。

依空汙法規定，固定汙染源操作許可證到期前三至六個月，須向地方政府申請展延，核發有效期間為三年至五年。雲林縣環保局指出，麥電已提出申請一、二號機組許可證展延，仍在審查中。

麥寮鄉長許忠富說，麥寮電廠陸續投資經費改善排放比煤乾淨的天然氣發電，地方都表支持，要給麥電一些時間，但應明確訂出時程。

對於雲林縣六輕麥寮發電廠燃煤機組可能延役，鄰近的嘉義地區冬季屬下風處，嘉義市議員張秀華說，希望雲林縣府要嚴謹審查把關，也希望麥電善盡企業社會責任，避免空汙飄向周邊縣市。

彰化縣府希望麥寮發電廠盡早除役，否則對彰化空品將造成影響，縱然中央有用電需求，也應該考量居民的健康權益，否則如何讓人民相信政府達成二○五○年淨零碳排的決心。