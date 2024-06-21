「六接」管線及儲槽 地方憂安全性

麥寮汽電公司從二○二一年起即規畫麥寮電廠將以天然氣取代煤炭，同時預計雲林六輕園區南側新建液化天然氣接收站及儲氣、汽化等設施，是全台第六座天然氣接收站，又稱「六接」，不過，雖然去年已通過 環境影響評估【環境影響評估】指開發行為或政府政策可能對環境造成影響時，針對生活環境、自然環境、社會環境，以及經濟、文化、生態等不同層面可能受衝擊的程度與範圍，事前進行科學、客觀、綜合性的調查、預測、分析與評定，向環保署提出環境管理計畫、公開說明，並接受環評委員審查。 審查，但至今仍無進展。地方雖支持燃煤機組除役，但對轉型燃氣發電的天然氣管線及儲槽安全仍抱持疑慮。

麥寮電廠若轉型以天然氣取代燃煤發電，預計新建兩座燃氣複循環機組及液化天然氣接收站，投資金額約五百七十億元，雖取得環評許可，因台電二○二九年電力採購招標案尚未公告，麥電能否得標尚難掌握，且中央能源政策不明，六接至今沒有進度。

麥電規畫的六接選在六輕園區南側，環評期間曾有公開會議，當時民代質疑一旦設置儲氣槽等設施恐成不定時炸彈，有必要為了降低一點汙染而冒此風險嗎？

麥寮鄉長許忠富說，燃煤發電轉型燃氣發電已是趨勢，天然氣家戶都在使用，安全問題相信麥電能妥善處理，雖然可能造成小部分衝擊，但長遠來看對地方發展是好的，他認為一定要支持轉型，「一直反對怎麼進步」。

麥寮鄉民代表吳明宜說，天然氣接收站選址設在南岸碼頭，但發電廠位於北岸，管線拉太長，地方很多民眾擔心會有危險，尤其南岸碼頭離台西蚊港跟麥寮海豐村距離較近，未來若要設置，一定要經在地居民同意。